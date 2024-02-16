Mersin\'de Yeni Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kentin yol ve ulaşım imkanlarını geliştirmek amacıyla belirlediği yeni yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda '3. Çevre Yolu'nun Devamı' projesini sürdüren ekipler, Mimar Sinan Caddesi ile Üniversite Caddesi arasındaki 980 metre uzunluğunda yol yapım faaliyetlerini tamamlıyor. Çalışmalar kapsamında, 3. Çevre Yolu ile Üniversite Caddesi birbirine bağlanacak ve trafik büyük oranda rahatlayacak. Açılacak yeni yol, trafikte bekleme süresini en aza indirecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mersin'in aldığı göçlerle artan nüfus artışı ile birlikte, kent trafiğinin de rahat bir nefes alması için yeni yol ağları oluşturan, bu kapsamda altyapı ve üstyapı çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 3. Çevre Yolu'nun uzatılması için başlattığı çalışmalarla, bu güzergahtaki trafik yükünü hafifletmek ve ulaşım süresini kısaltmayı amaçlıyor.
Büyükşehir Belediyesi Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü'nde Yol ve Asfalt Şefi olarak görev yapan Uğurcan Ergün, proje kapsamında drenaj hattı, taş duvar imalatı, menfez imalatı ve kazı dolgu çalışmalarını da tamamlayacaklarını belirterek, "Proje tamamlandıktan sonra bu güzergahı kullanan Mersinliler, Hal Kavşağı'ndan Üniversite Caddesi'ne kadar kesintisiz bir trafiğe kavuşacak. Proje aynı zamanda, Sayapark kavşağında yaşanan yoğun trafiği de azaltacak" dedi.
Projenin aşamalarından da bahseden Ergün, "Projede, 80 bin metreküp kazı dolgu imalatı yer alıyor. Bunun 60 bin metreküpünü tamamlamış bulunmaktayız. Eş zamanlı olarak da 180 metre uzunluğundaki taş duvar imalatının 100 metresini tamamladık. Hızla devam eden çalışmalarımızla, mart ayının son haftasında bu yolu Mersinlilerin kullanımına açmayı planlamaktayız" diye konuştu.
2023 yılında, 6 bin 75 metre uzunluğundaki 3. Çevre Yolu yenileme ve düzenleme çalışmalarını tamamlayan ekipler, yolu daha konforlu ve standardı yüksek bir hale getirdi. 7 kanalize kavşak, yol, kaldırım düzenleme, bisiklet ve yaya yollarıyla, 3. Çevre Yolu'nu daha modern, konforlu ve standardı yüksek bir hale getiren ekipler, 3. Çevre Yolu'nun devamında da aynı standartları koruyarak faaliyetlerini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Açılacak olan yeni yol sayesinde, sürücülerin trafikte bekleme sürelerinin de en aza indirilmesi ve ulaşım süresinin kısaltılması planlanıyor.
Son Dakika › Yerel › Mersin'de Yeni Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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