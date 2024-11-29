Meslek Lisesi'nden Artçıl Etki! - Son Dakika
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Meslek Lisesi'nden Artçıl Etki!

Meslek Lisesi\'nden Artçıl Etki!

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Beyköy Polis Abla Ortaokulu'nu bilgi afişleriyle süsledi.

29.11.2024 17:05
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Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Alev Aydın ve öğretmen Halis Özmen'in gözetiminde okul öğrencileri 'Meslek Lisesi Hayata Dokunuyor' sloganıyla Köşk Beyköy Polis Abla Ortaokulu duvarlarını bilgi afiş ve resimleriyle donattı.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Alev Aydın etkinlik sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Ne diyorduk işi ustasına bırakın. Mobilya İç Mekan Tasarımı 12. sınıf öğrencilerim işbaşında. Beyköy Polis Abla Ortaokulu idareci ve öğretmen arkadaşlarıma misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Meslek Köşk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak bizler her yerde varız. Hayata dokunuyor, yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi resmediyoruz. Emeği geçen öğrencilerime ve herkese teşekkürler ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meslek Lisesi'nden Artçıl Etki! - Son Dakika

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