Mesleki Eğitimin Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Mesleki Eğitimin Önemi Vurgulandı

Mesleki Eğitimin Önemi Vurgulandı

Ali Tosun, mesleki eğitimin ülke ekonomisine katkısını ve öğrenci seçimlerinin önemini açıkladı.

06.03.2025 15:00
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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, mesleki ve teknik eğitimin önemi, mesleki ve teknik eğitimde sektörle iş birliği, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve öğrencilerin kendi yetenek ve becerilerine göre meslek seçmelerinin gerekliliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Müdür Tosun, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öncülüğünde hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesinin, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak nitelikli iş gücünü yetiştirmek adına büyük bir adım olduğunu belirtti.

Mesleki eğitimin sadece bireylerin meslek sahibi olmaları için değil, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlamak için de kritik bir rol oynadığını vurgulayan Müdür Ali Tosun, "Sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu donanımlı ve yetkin bireylerin yetiştirilmesinin ancak mesleki ve teknik eğitimle mümkündür. Özellikle sanayinin geliştiği bölgelerde mesleki eğitimin daha da güçlendirilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin eğitimleri boyunca mesleki becerilerini arttırmak, onlara burs ve döner sermaye kapsamında ücret sağlamak, staj imkanı sunabilmek ve öğrencilerin mezun olduğunda iş bulmalarını sağlamak amacıyla 2024 yılında 9 işletme ile mesleki ve teknik eğitimde iş birliği protokolü imzalandı" dedi.

Öğrencilerin kendi yetenek ve becerilerine uygun meslekleri seçmelerinin hem bireysel başarılarını hem de iş dünyasındaki verimliliği artıracağını belirten İl Milli Eğitim Müdür Ali Tosun, "Bu noktada ailelerin ve eğitimcilerin yönlendirme sürecindeki sorumlulukları büyük. Öğrencilerin erken yaşta meslekleri tanımaları ve yeteneklerine uygun alanlara yönlendirilmelerinin gelecekte daha mutlu ve başarılı bireyler olarak topluma kazandırılmaları sağlanacak. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Tüm sektör temsilcileri, veliler ve eğitimcilerle iş birliği içinde hareket ederek öğrencilerin mesleki eğitimden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mesleki Eğitimin Önemi Vurgulandı - Son Dakika

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