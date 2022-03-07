MESO kadın üyelerini yine unutmadı - Son Dakika
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MESO kadın üyelerini yine unutmadı

07.03.2022 16:09
MESO kadın üyelerini yine unutmadı

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) her yıl 8 Mart tarihinde geleneksel hale gelen Kadınlar Günü kutlamasını pandemide verilen 2 yıllık bir aranın ardından yeniden gerçekleştirdi.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) her yıl 8 Mart tarihinde geleneksel hale gelen Kadınlar Günü kutlamasını pandemide verilen 2 yıllık bir aranın ardından yeniden gerçekleştirdi. MESO Başkanı Bahattin Akyüz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katılımcılara çiçek takdim etti.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından artık geleneksel hale gelen Kadınlar Günü kutlaması pandemide verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden kutlandı. MESO Başkanı Bahattin Akyüz, "Emek ve hayat mücadelemizin en değerli olan emekçi kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olan, varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle bizi biz yapan değerli kadınlarımızın kadınlar gününü yürekten kutlarım. Sizler yaşamımızın vazgeçilmez unsurlarısınız. Evimizde, aşımızda, işimizde, sizin verdiğiniz emekler var. o nedenle, sadece 8 mart günü değil, yılın 365 günü dünya kadınlar günüdür. kadın dünyanın yarısı, hayatın tamamıdır. Kadın ana, kadın eş, kadın yoldaştır. Kadın varlığın temelidir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) 'Cennet anaların ayakları altındadır' ve cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ey kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın' sözleri bizlere ışık olmak için yeter de, artar bile. Saygıdeğer üyelerimiz, geleneksel olarak her yıl düzenlemiş olduğumuz Kadınlar Günü'ne özel 'kahvaltı etkinliğimize' siz değerli üyelerimizin teşrifleri bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır. Şahsım, yönetim, denetim kurulum ve oda personelim adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kahvaltı programının ardından Başkan Akyüz katılımcılara çiçek takdiminde bulundu. - MANİSA

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Münir Karaloğlu, Kadınlar Günü, Manisa, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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