Mezarlıklarda bayram temizliği - Son Dakika
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Mezarlıklarda bayram temizliği

07.07.2022 11:49
Mezarlıklarda bayram temizliği

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı.

Kurban Bayramı öncesi bütün ekiplerle gerekli tüm tedbirleri alan Tatvan Belediyesi, ilçedeki mezarlıklarda da temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bayramda vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için mezarlıklardaki çöp ve yabani otları temizledi.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Kurban Bayramı'nda en çok ziyaret edilen yerlerden biri de mezarlıklarımızdır. Vatandaşlarımızın ziyaretlerini temiz ve düzenli bir ortamda yapmaları için çalışmaları hızlandırdık. Ekiplerimiz mezarlıklarda genel temizlik çalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz Kurban Bayramı öncesi ilçelerimizdeki tüm mezarlıkları bayram ziyaretine hazır hale getirecekler" dedi. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Tatvan Belediyesi, Kurban Bayramı, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mezarlıklarda bayram temizliği - Son Dakika

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