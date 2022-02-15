Mezatın gözdesi asırlık gramofon 19 bin TL'ye alıcı buldu - Son Dakika

Mezatın gözdesi asırlık gramofon 19 bin TL'ye alıcı buldu

Denizli'de kurulan ilk sokak mezattı, antika meraklılarının ilgi odağı oldu

DENİZLİ - Denizli'de binden fazla antika ürünün satışa sunulduğu mezat, antika severleri bir araya getirdi. Kurulan ilk sokak mezatın en gözde ürünü olan 117 yaşındaki gramofon, 19 bin TL'ye alıcı buldu.

Denizli'de kent merkezinde her hafta belirli günlerde kurulan antika pazarına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İl genelinin yanı sıra çevre şehir ve bölgelerden katılımın olduğu antika pazarında, fotoğraf makineleri, telefonlar, eski paralar, madalyalar, kılıçlar, müzik aletleri gibi çeşitli savaş malzemeleri ve birçok araç gereçler, antika severlerin beğenisine sunuldu. Binlerce antika eşyanın yer aldığı pazar, gün sonuna kadar antika severler tarafından ilgiyle takip edildi.

Bu hafta kurulan antika pazarında, ilk kez bir sokak mezatı gerçekleştirildi. Mezatın en çok ilgi çeken ürünü ise 1905 yılında imal edilen ve Gramofoncu Babaya ait olduğu belirtilen antika gramofon oldu. Sahibi olmak isteyenlerin çekişmeli bir açık artırmasına sahne olan gramofona, 19 bin TL ile en yüksek bedeli veren antika meraklısı sahip oldu.

" Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar var"

Denizli'de antika pazar kurmasına vesile olan Dernek Başkanı Şuayb Cihan, antika severlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Cihan, kentte ilk sokak mezadını kendilerinin yaptığını ve antika severler tarafından beğenildiğini dikkat çekerek; "Antikacıların burada toplanıp Pazar kurması yoğun ilgi ile karşılaştı. Pazarda kurulan antika eşyaların ilgi görmesi antika sevdası mı çözmüş değilim. Şu anda çok yoğun bir talep var. Bin 500 ile 2 binin üzerinde stantlarımız gezen dostlarımız var. Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar var. Koleksiyonlarını burada sergileyen ve satışa sunan dostlar var" dedi.

"Bugün 19 bin TL'ye gramofon satıldı"

Antika pazarın en gözde satılan ürünün 117 yıllık gramofon olduğunu ifade eden Cihan, "Denizli'de ilk defa sokak mezattı yapıldı. Çok yoğun bir ilgi ve alkışlarla karşılandı. Bu bizim ilk pazarımız ve beklediğimizden yüzde 100 daha fazla ilgi oldu. Bugün 19 bin TL'ye gramofon satıldı. Denizli'de antikaya yoğun ilgi var. Beklediğimizin üzerinde taleple karşılaştık. Pazarımızın sonuna yaklaşmamıza rağmen hala yoğunluğumuz azalmadı" diye konuştu.