Mezbahada 250 büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirildi

Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı mezbahada Kurban Bayramı'nın ilk günü büyükbaş hayvanların kesimleri yapıldı. İlk gün 250 büyükbaş hayvanın kesimi yapılırken, ikinci gün hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan kesimi gerçekleştirilecek.

Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı mezbahada vatandaşlara kurban kesim hizmeti veriliyor. Vatandaşlar belediyenin mezbahasında İslami şartlara uygun, hijyenik koşullarda kurbanlarını kestiriyor. Mezbahada gün boyu vatandaşların büyükbaş kurbanlıklarının kesim işlemleri hijyenik ortamda gerçekleştirildi. Kendileri için oluşturulan alanlarda kesim için sırasını bekleyen vatandaşlara sabah saatlerinden itibaren Isparta Belediyesi tarafından çay, simit, zeytin, peynir gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Musa Macit de Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı mezbahayı ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı.

Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ahmet Çankar, mezbahada kurban kesim hizmetiyle ilgili bilgi verdi. İlk gün 40 ekiple 250 büyükbaş kurbanlık kestiklerini ifade eden Çankar, "Mezbahada ve mahallelerimizde kurban kesim ekiplerimiz çalışıyor. Belediye Başkanımızın talimatlarıyla mahallelerde küçükbaş hayvanını alıp kestiremeyen yaşlı, engelli, şehit yakınları ve gazilerimizin evlerine bizzat giderek kurbanlarını kesiyoruz. Mezbaha alanımızda belediye başkanımızın talimatlarıyla ikramlarda bulunuyoruz. Mezbahamızda ikinci gün hem büyükbaş hem de küçükbaş kurban kesim hizmeti devam edecek" dedi. - ISPARTA