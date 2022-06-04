Mezitli'de Liseler Sesleriyle Yarıştı - Son Dakika
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Mezitli'de Liseler Sesleriyle Yarıştı

04.06.2022 14:59

Mezitli Belediyesi tarafından 10. Soli Güneş Festivali kapsamında düzenlenen Liselerarası Müzik Yarışması, final gecesiyle sona erdi.

Mezitli Belediyesi tarafından 10. Soli Güneş Festivali kapsamında düzenlenen Liselerarası Müzik Yarışması, final gecesiyle sona erdi.

Mutlu Mezitli A.Ş, Mezitli Soroptimist Kulübü ve Değer Akademi Okullarının desteğiyle gerçekleştirilen yarışmada birinciliği kazanan Nevid Kodallı Güzel Sanatlar Lisesinden Veba Grubu 3500 TL para ödülünün sahibi oldu. İkinciliği, yine aynı okuldan, Karadeniz Fırtınası kazanarak 2500 TL para ödülü, üçüncü olan Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesinden Grup Maden de 1500 TL kazandı. Mansiyon kazanan İçel Anadolu Lisesinden Tet Rocks ve Nevid Kodallı Güzel Sanatlar Lisesinden Grup Son Durak da 1000'er TL para ödülünün sahibi oldu.

Birinci olan Veda Grubuna ödülünü veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 24-25-26 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Soli Güneş Festivalinde sahne alacaklarının müjdesini verdi.

Başkan Tarhan ayrıca yarışma jürisinde yer alan Şehit Fatih Soydan Ortaokulu Müzik Öğretmeni Yılmaz Soğuk, İçel Sanat Kulübü Başkanı Mecit Baskın, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarından Duygu Deniz Demirel ve Konservatuar Müdürü Taşkıner Ketenci, Mersin Devlet Opera ve Balesi Kordinatörü Özcan Güven'in yanı sıra gecenin sponsorları olan Akademi Anadolu Lisesi Kurucusu Ömer Ciğercioğlu, Mezitli Soroptimist Kulübü Kurucu Başkanı Sembol Tarhan ve Mutlu Mezitli A.Ş. Genel Müdürü Filiz Yalın'a gecenin anısına teşekkür belgesi verdi.

Gençlerinin sesinin daha çok duyulması ve dinlenilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Tarhan, "Mezitli Belediyemizin Amfi Tiyatrosunu dolduran gençlerimizin coşkusu bir kez daha kendini gösterdi. Muhteşem performanslar ve danslarla geleceğimize ışık tuttular. Bundan sonraki çalışmalarımızda gençlerin daha fazla yer alması için çalışacağız. Gençlerimiz parlak fikirleri ve çağımıza uygun pratik zekaları ile kentimize önemli değerler katıyorlar. Gençlerimizin sosyal medya ya da telefonla bir yolunu bulup mutlaka bana ulaşmalarını istiyorum. Onlar yanımızdayken pratik yolu her zaman bulacaklardır" dedi.

Başkan Tarhan, tüm vatandaşları 24-25-26 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan Soli Güneş Festivaline katılmaya davet etti.

Mezitli'de Liseler Sesleriyle Yarıştı
Mezitli'de Liseler Sesleriyle Yarıştı
Mezitli'de Liseler Sesleriyle Yarıştı
Mezitli'de Liseler Sesleriyle Yarıştı

YORUMLAR
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Mezitli Belediye Başkanı Tarhan: 'Belediye Olarak 8000 Metrekare Alanın 'Orman Alanı' Fonksiyonunun Devamlılığından Yana Mücadelemizi Sürdüreceğiz' Mezitli Belediye Başkanı Tarhan: 'Belediye Olarak 8000 Metrekare Alanın 'Orman Alanı' Fonksiyonunun Devamlılığından Yana Mücadelemizi Sürdüreceğiz'
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mezitli'de Liseler Sesleriyle Yarıştı - Son Dakika

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