Mezitli'de Renkli Anneler Günü Kutlaması - Son Dakika

Mezitli, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü'nde farklı ve renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Güne eşi Sembol Tarhan ile birlikte sahilde sabah yürüyüşü yapan kadınların Anneler Günü'nü kutlayıp, sukulent cinsi çiçek hediye ederek başlayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlkim Tahinci ile birlikte satrançta üstün başarı sağlayan sporcuların aileleriyle bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutladı.

Başkan Tarhan, daha sonra Muş Vartolular-Hınıslılar Anneler Günü Pikniğine ve Cemevi Anneler Grubu pikniğine giderek çiçek dağıttı.

Cemilli Mahallesi'nde açılan Kadın Üretici Pazarı'ndaki kadınların Anneler Günü'nü de kutlayan Başkan Tarhan, Tirat Mutfak Atölyesi'nde gerçekleştirilen Anne- Çocuk Workshop etkinliğine katılarak makarna yaptı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte hamur yoğurma, makarnaları kesme, sos hazırlama ve pişirme aşamalarını etkinliğe katılan anne ve çocuklarla yapan Başkan Tarhan, bu konudaki hünerini de sergiledi. Başkan Tarhan, kendi elleriyle hazırladığı makarnayı, eşi Sembol Tarhan'a Anneler Günü hediyesi olarak sundu.

Tüm annelerin özel olduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan, "Farklı kesimlerden annelerimizi ziyaret ederek ülkemize hayırlı evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür ettik. Sohbet ederek bu özel günde yanlarında olduk. Dünyayı kuran anneler sadece ailede değil toplumsal gelişmede de önemli rol oynuyor. Yaşam onlarla başlıyor. İlk gülücük ona, ilk sözcük onun adına, ilk adım ona doğru atılan adım. Yaşınız kaç olursa olsun, 'yemeğini yedin mi?', 'terliyken su içme', 'sakın heyecanlanma, tane tane cevap ver' uyarıları kulağınızdadır. Annelerin ne büyük bir dünya olduğunu o ses gelmemeye başladığında anlarsınız" diye konuştu.