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MGC ve MEİGDER'den Muharrem Sarıkaya'ya kınama - Son Dakika

MGC ve MEİGDER'den Muharrem Sarıkaya'ya kınama

20.12.2021 10:03
MGC ve MEİGDER'den Muharrem Sarıkaya'ya kınama

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) ile Mersin İnternet Gazetecileri Derneği (MEİGDER) yönetimi, yayın sırasında meslektaşını tokatlayan gazeteci Muharrem Sarıkaya'yı şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) ile Mersin İnternet Gazetecileri Derneği (MEİGDER) yönetimi, yayın sırasında meslektaşını tokatlayan gazeteci Muharrem Sarıkaya'yı şiddetle kınadıklarını açıkladı.

MGC Başkanı Kaya Tepe, yaptığı yazılı açıklamada, Sarıkaya'nın bir gazeteci meslektaşına uyguladığı şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi. Muharrem Sarıkaya'nın röportaj sırasında yaşanan teknik aksaklığa sinirlenip, meslektaşına tokat atmasını insanlık ve gazetecilik mesleği adına utanç verici olarak değerlendiren Tepe, "Kameralar önünde her zaman insan hakları ve emek savunuculuğu yapan Muharrem Sarıkaya tarafından yapılan ve meslektaşımızı küçük düşürücü, insan onuruna sığmayan bu davranış kabul edilemez bir durumdur. Ekranın önünde ve arkasında çalışanlar eşittir, biri diğerinden üstün değildir. Kendi mesleğine verilen emeğe saygı göstermeyi önce gazeteci kendisi bilmelidir. Daha iyi bir yayın için çaba gösteren meslektaşımızın ödülü tokat değil övgü olmalıydı. Bu şiddet tüm basın emekçilerine yapılmıştır" dedi.

"Psikopatça bir tavır"

Mersin İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Vahap Şehitoğlu ise yaşanan olayı psikopatça bir tavır olarak değerlendirdi. Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayında İHA Gaziantep muhabiri Ahmet Demir'i tokatlamasının affedilir bir yanının bulunmadığını ifade eden Şehitoğlu, "Ülkemizde gazetecilerin özgürlüğü tartışılırken yaş almış, bizlere örnek olacak bir gazetecinin, gazetecilik ruhunu bu davranışı ile yok ettiğini görüyoruz. Affedilmez bir eylem. Bir insan kendini psikopata bağlarsa böyle davranır. Genç gazeteci kardeşimize geçmiş olsun" diye konuştu. - MERSİN

MGC ve MEİGDER'den Muharrem Sarıkaya'ya kınama
MGC ve MEİGDER'den Muharrem Sarıkaya'ya kınama

Muharrem Sarıkaya, Röportaj, İnternet, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MGC ve MEİGDER'den Muharrem Sarıkaya'ya kınama - Son Dakika


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