MHP Datça sağlık çalışanlarını unutmadı - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Datça sağlık çalışanlarını unutmadı

16.03.2022 13:49
MHP Datça sağlık çalışanlarını unutmadı

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel ve yönetim kurulu üyeleri Datça, Marmaris ve Muğla'daki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek sağlık personellerinin günlerini kutladı.

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel ve yönetim kurulu üyeleri Datça, Marmaris ve Muğla'daki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek sağlık personellerinin günlerini kutladı.

MHP Datça ilçe Teşkilatı 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla iki gün boyunca Datça, Marmaris ve Muğla'da bulunan sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel, Başkan Yardımcısı Lütfi Eser, KAÇEP İlçe Başkanı Meliha Topaloğlu, Başkan Yardımcısı Ayşe Koçak ile birlikte sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi. Ziyaretlerde sağlık çalışanları ile istişarelerde de bulunuldu. - MUĞLA

MHP Datça sağlık çalışanlarını unutmadı
MHP Datça sağlık çalışanlarını unutmadı

YORUMLAR
500
Ortaca Ortaokulu yenileme çalışmaları başladı Ortaca Ortaokulu yenileme çalışmaları başladı Datça'da mevsimin ilk badem çağlası hasadı başladı Datça'da mevsimin ilk badem çağlası hasadı başladı

Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Muğla, Datça, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MHP Datça sağlık çalışanlarını unutmadı - Son Dakika


Son Dakika
13:50 9 aylık bebeğin cinsel organında sigara söndürüldüğü duyunca kendini kaybetti ve polise seslendi: Bu kadının parçalarını mı toplayalım?
13:46 Bir tek onun yeri doldurulamaz: Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor
13:38 Mariupol'de can pazarı: Prematüre bebekler ortada kaldı, 500 sivil hastanede rehin alındı
13:31 Zelenski, 3 başbakanla görüştü! Polonya'dan tam destek geldi
13:16 Fenerbahçe'nin hocası Kartal: Keşke daha erken gelseydim!
13:15 Temizlik işçisi parkta temizlik yaparken bulduğu içi para ve altın dolu cüzdanı belediye başkanına teslim etti
13:00 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:55 Başkan Çebi'den taraftarı heyecanlandıran sözler: Talisca olabilir, neden olmasın? Daha iyisi de olabilir
12:48 Hazine Bakanı'ndan çarpıcı açıklama: Bizi en çok petrol ve emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor
12:40 Almanya'da korkunç olay! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kıza toplu cinsel şiddet uygulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 13:55:44. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Datça sağlık çalışanlarını unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement