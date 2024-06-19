MHP Erzurum İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Yoğun Katılımla Gerçekleşti

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MHP Erzurum İl Başkanlığı'nca düzenlenen bayramlaşma programı yoğun katılım ile gerçekleşti.

Tavşanlı Parkta düzenlene bayramlaşma programına Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Genel Başkan Baş Danışmanı ve MYK Üyesi Prof. Dr. M. Hanifi Macit, Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, İspir Belediye Başkan Vekili Serdal Haki, İl yöneticileri, Ülkü Ocakları İl yöneticileri ile ilçe başkanları, önceki dönem il başkanları, ilçe başkanları ile yöneticileri, KAÇEP üyeleri, meclis üyeleri, Kamu-Sen, TürkAv, Türk Hukuk Enstitüsü başkanları ile yöneticileri, yüzlerce partili ve halkımızın katılımıyla yapıldı.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, burada yaptığı konuşmada, "Partimize, şehrimize yakışır bir bayramlaşma töreni gerçekleştirerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik" diye konuştu. - ERZURUM