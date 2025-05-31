Midyat'ta Temizlik Personeli Dürüstlüğüyle Takdir Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Midyat'ta Temizlik Personeli Dürüstlüğüyle Takdir Topladı

Midyat\'ta Temizlik Personeli Dürüstlüğüyle Takdir Topladı
31.05.2025 11:25  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat İlçe Belediyesi'nde görev yapan temizlik personeli Halit Oğuz, bulduğu 111 bin 500 lirayı sahibine ulaştırarak dürüstlüğüyle örnek oldu. Olay, yerel yönetim ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Mardin'in Midyat İlçe Belediyesi'nde görev yapan temizlik personeli sabah mesaisine başladığı sıralarda Cumhuriyet Bulvarı'nda bulduğu poşetin içindeki 111 bin 500 lirayı sahibine ulaştırdı. Personelin dürüstlüğü, belediye yönetimi ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Temizlik personeli Halit Oğuz (39), sabah mesaisine başladığı sıralarda Cumhuriyet Bulvarı'nda bulduğu poşetin içerisinde 111 bin 500 lira olduğunu gördü. Midyat Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mehmet Onur'a bildirerek parayı teslim etti. Belediye yetkililerinin yaptığı araştırma sonucunda, paranın Yunus Yeşilmen'e ait olduğu belirlendi. Tutanak karşılığında para sahibine resmi bir törenle teslim edildi.

Dürüstlük törenle taçlandı

Teslim törenine Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Mahsum Cengiz, Özel Kalem Müdürü Mehmet Onur, temizlik personeli Halit Oğuz ve paranın sahibi Yunus Yeşilmen katıldı. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yurt dışında bulunmasına rağmen olay hakkında bilgilendirildikten sonra temizlik personelinin sergilediği örnek davranıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Şahin, Oğuz'a ödül vereceğini de açıkladı.

"Elimden geleni yaptım"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Halit Oğuz, "Mesaiye başladım, yerde bir poşet gördüm. İçinde yüklü miktarda para vardı. Hemen belediyeye geldim, durumu Özel Kalem Müdürümüze bildirdim. Elimden geleni yaptım. Paranın sahibine ulaşmasından dolayı çok mutluyum" dedi.

Özel Kalem Müdürü Mehmet Onur ise "Belediye Başkanımız Veysi Şahin'in konudan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Başkanımız, dürüst belediyeciliğin bir örneği olarak Halit Oğuz'u ödüllendirecektir. Buradan bu müjdeyi vermek istiyorum. Bu vesileyle personelimize Veysi Şahin adına ben yine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Paranın sahibine de ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA

Midyat İlçe Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Belediye, 3-sayfa, Midyat, mardin, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Midyat'ta Temizlik Personeli Dürüstlüğüyle Takdir Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor Son 2 gün Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor! Son 2 gün
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

16:20
Türkiye’de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
15:26
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:15
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
10:09
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:41
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 17:44:03. #7.13#
SON DAKİKA: Midyat'ta Temizlik Personeli Dürüstlüğüyle Takdir Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.