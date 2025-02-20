Mihalıççık'ta Eğitime Kar Engeli

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Mihalıççık'ta kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yapan kar sonrası ulaşımda yaşanabilecek risk ve olumsuzluklara karşı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Mihalıççık Kaymakamlığı, ilçede yanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek risk ve olumsuzluklara karşı, ilk ve orta dereceli okullarda için eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Mihalıççık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 20/02/2025 Perşembe günü tam gün tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitime gün süreyle ara verilmesine; karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan ilçe merkezine yağan kar dron ile havadan görüntülendi. Yağan karla birlikte adeta beyaz gelinlik giyen ilçede eşsiz manzaralar oluştu.