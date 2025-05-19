Milas'ta Metruk Ev Yangını

Milas'ta iki katlı ev alevlere teslim oldu
MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde iki katlı metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev küle döndü.
Yangın İsmetpaşa Mahallesi'ndeki iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, ev küle döndü.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
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