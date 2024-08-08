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Milas'taki orman yangını kontrol altında

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde dün saat 15.15'te başlayan orman yangını ekiplerin gece havadan ve karadan müdahalesi ile sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Milas Sekköy Mahallesi ormanlık alanda elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen orman yangını akşam saatlerinde kontrol altına alınmak üzere iken rüzgarın şiddetini arttırması sonucu tekrar patlak vermişti.

Yangına gece boyunca iki gece görüşlü helikopter ve yerden orman arazözleri, itfaiye ve Kemerköy ile Yeniköy Termik Santralleri itfaiye ekipleri ile vatandaşlar söndürme çalışmasına katıldı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası Milas Sekköy Mahallesindeki orman yangını tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.