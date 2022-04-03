Milletvekilleri sahur programında öğrencilerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Kerebigazi Öğrenci Yurdu'nda kalan gençlerle sahur programında bir araya geldi. Öğrencilerle sahur yemeği yiyen milletvekilleri Ceylan ve Kaya, onlarla sohbet ederek mübarek ayların Türk-İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

AK Parti Üniversite Teşkilatı ile birlikte Kerebigazi Öğrenci Yurdu'ndaki gençlerle beraber Ramazan ayının manevi iklimini paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden milletvekili Ceylan, Türkiye'nin en devrimci, en yenilikçi, en reformcu, en vizyoner partisi olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle, Türkiye'yi önce 2023'e sonra da 2053'e taşıyacaklarına vurgu yaptı. Sahur programında gençlerle sohbet eden AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan "Gençlik; şanlı tarihimizden aldığımız gücü ifade etmesi dolayısıyla hem dünümüz hem bugünümüz hem de her daim yeşeren umutlarla baktığımız geleceğimiz demektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a baktığımızda hem yaptıklarıyla hem de hedefledikleriyle herkesten daha çok koşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gençlik, ilk günkü heyecanı sonuna kadar taşımak, birinci günkü heyecanını, enerjisini bininci, on bininci gün de muhafaza ederek çalışmayı, çabayı ve üretken olmayı gerektirir" dedi.

Devlet, millet ve toplum olarak köklü bir mirasın temsilcileri olduklarını hatırlatan milletvekili Ceylan, "Ağaçlar kökleriyle yaşar, gövdeleriyle büyür, dalları ve budaklarıyla dünden bugüne, bugünden yarınlara hedefleri doğrultusunda uzanır. Tarihte medeniyet kurmayı başarmış Türk milletinin, özellikle İslamiyet ile tanıştıktan sonra dünyaya hükmetmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu mirasa sahip çıkmak ve daha da güçlendirerek geleceğe taşımak için sorumluluklarımızın farkında olmalı ve bunun gereğini çok çalışarak yerine getirmeliyiz" diye konuştu. Gençlere çeşitli uyarılarda da bulunan Ceylan, "Bilen, inanan ve uygulayan bir gençlik, geçmişi ve değerleriyle gururlu ve de şuurlu bir gençliktir, bizi geleceğe umutla bakmamızı sağlayan. Elbette ki bütün çağların olduğu gibi bu çağın da yetiştirdiği nesiller var. Gençlerimiz gelişim süreçleri içerisinde birtakım risklerle karşı karşıyalar. Çağın getirdiklerinin, bilimin, teknolojinin dünyaya sağladığı iyilikler ve avantajlar yanında sebep olduğu olumsuzluklar da var. Bunların üstesinden gelmek bizim elimizde. Ye'se kapılmayacağız. Bu risklerle karşı karşıya olduğumuz durumlarda sevgili Peygamberimizin dönemini ve o dönemde mücadele ettiği zorlukları hatırlayacağız. Malazgirt'i, İstanbul'un fethini, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı ve nihayet 15 Temmuz'u hatırlayacağız. Oralardaki ruh, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin manevi hatıraları bizleri ayakta tutuyor ve inşallah diri tutmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Güçlü Türkiye'yi millet ve devlet olarak hep birlikte inşa etmeye devam edeceklerini kaydeden Ceylan, "Bu bağlamda şunu aklımızdan çıkarmamamız gerekir; bilgilerimiz kağıt üzerinde kalmamalı. Sözlerde, satırlarda kalmamalı. Uygulamalıyız. Bunu bir bütünlük ve birliktelik içerisinde yapmalıyız ve başarmalıyız" şeklinde konuştu.

Programda milletvekillerine İl Başkan Yardımcısı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Belediye Meclis Üyesi Suat Aydoğan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer eşlik etti. - ÇORUM