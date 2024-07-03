Milli Takım, Avusturya\'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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A Milli Futbol Takımının, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldiği maçta Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi Erzurum'da coşkuyla karşılandı.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sokaklara akın eden Erzurumlular araç konvoyu ve Türk bayrakları ile galibiyeti doyasıya kutladı. Havuzbaşı kent meydanında milli takımın çeyrek finale yükselmesini kutlayan Erzurumlular geç saatlere kadar büyük bir coşku yaşadı. - ERZURUM