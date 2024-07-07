Milli takımdan, Osmaniye Amatör Lig'e transfer - Son Dakika
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Yerel

Milli takımdan, Osmaniye Amatör Lig'e transfer

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Osmaniye'de Toprakkale Gençlerbirliği Spor, İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nda oynayan Mahmut Şahin'le sözleşme imzaladı. Şampiyonluk yaşayan Mahmut Şahin, Toprakkalespor'da şampiyon olmak ve yeniden milli takıma seçilmek istiyor.

07.07.2024 14:07
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- Milli takımdan, Osmaniye Amatör Lig'e transfer

OSMANİYE - Osmaniye'de Toprakkale Gençlerbirliği Spor, İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nda oynayan 26 yaşındaki Mahmut Şahin'le sözleşme imzaladı.

Osmaniye Amatör ligde geçtiğimiz sezon şampiyon olan Toprakkale Gençlerbirliği Spor, Türkiye İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı ve İşitme Engelliler Futsal Milli Takımı'nda forma giyen Mahmut Şahin'le sözleşme imzaladı. 2018 yılında düzenlenen İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde Ukrayna'yı yenerek şampiyon olan milli takımda yer alan Mahmut Şahin, milli takımlar düzeyinde birçok branşta mücadele etti.

Hedefinin Toprakkalespor'da şampiyon olup yeniden milli takıma seçilmek olduğunu söyleyen Mahmut Şahin, "İşitme engelli A Milli Takımda da oynuyorum, Toprakkalespor'da oynayacağım inşallah. Geçtiğimiz sezon Aksaray Ekecik Spor'da şampiyonluk yaşadım. Bu sezon da Toprakkalespor'da şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım. Burada kendimi gösterip yeniden milli takım formasını giymek istiyorum" dedi.

Milli formayı giymiş bir futbolcuyu takımında görmekten mutlu olduğunu söyleyen Toprakkale Gençlerbirliği Spor teknik direktörü Murat Yüksek, "İşitme Engelliler Milli Takım'ında ve Aksaray Ekecik Spor'da oynayan Mahmut Şahin aramıza katıldı. Böyle arkadaşları takımımıza kazandırdığı için başkanım ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve spora yönlendirerek onları faydalı bir birey yapma amacı taşıyoruz. Mahmut'un takımla uyum sorunu yok. Arkadaşımız yüzde 70 işitme engelli ama takımla anlaşabiliyor. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli takımdan, Osmaniye Amatör Lig'e transfer - Son Dakika

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