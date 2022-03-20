Mimar Sinan'da çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Mimar Sinan'da çalışmalar devam ediyor

20.03.2022 09:29
Mimar Sinan'da çalışmalar devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve onarımı yapılan İzmit Mimar Sinan Üst Geçidinde yenilenen kısım vatandaşların kullanımına açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve onarımı yapılan İzmit Mimar Sinan Üst Geçidinde yenilenen kısım vatandaşların kullanımına açıldı.

D-100 Karayolunun İzmit geçişi üzerinde bulunan ve şehrin sembollerinden biri haline gelen Mimar Sinan Üst Geçidinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaplama sökümü ve zemine çelik sac montajı yapılıyor. Bu kapsamında, üst geçidin batı tarafından yapılan zemin yenileme çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Çalışmalar üst geçidin doğu tarafında devam ediyor.

Kaymaz kauçuk serildi

Üst geçitteki çalışmalar dahilinde sac kaplama ve boyama işlemi tamamlanan kısımda zemine kaymaz kauçuk malzeme serimi yapılarak yaya kullanımına açıldı. 2009 yılında inşa edilen üst geçitte kumlama ve paslanmaz koruyucu boya işlemi ile yapısal bozukluklar giderilirken, yaya kullanımına kapatılan doğu tarafında çalışmalara başlandı. Üst geçidin kalan kısımlarının da yenilenmesini kısa sürede bitirmeyi hedefleyen büyükşehir ekipleri, daha sonra zemini asfaltlayarak çalışmaları tamamlayacak. - KOCAELİ

Mimar Sinan'da çalışmalar devam ediyor
Mimar Sinan'da çalışmalar devam ediyor
Mimar Sinan'da çalışmalar devam ediyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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