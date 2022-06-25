Mimar Sinan Spor Kompleksi gün sayıyor

Mimar Sinan Spor Salonu'nu, yürüyüş yolları, spor eğitim merkezleri, havuzları ile dört dörtlük spor kompleksine dönüştüren Yıldırım Belediyesi'nin çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Yıldırım Belediyesi, mahallelerde yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan yatırımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Yıldırım Belediyesi'nin Mimar Sinan Spor Tesisi'nde yaptığı renovasyon çalışmalarında sona gelindi. Yakın zamanda hizmete açılması planlanan spor tesisini ek yatırımlarla daha modern ve çok amaçlı bir komplekse dönüştürdüklerini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Mimar Sinan Spor Tesisimizi daha modern, konforlu ve çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştürüyoruz. 9 bin metrekarelik kullanım alanına sahip alanına sahip mevcut tesisimize ilave olarak, 2 katlı kadın çocuk spor merkezi yaptık. Hayata geçirdiğimiz yeni hizmet binamızda kadınlar için modern spor merkezi, çocuklar için jimnastik ve satranç salonu, soyunma odaları, lavabolar, idari ofisler ve kafeterya yer alacak. Yenilenen mevcut binada ise basketbol, voleybol, tenis ve badminton salonu bulunacak. Açık yüzme havuzu, yürüyüş yolları, çocuk parkı ve bahçe satrancı ile Mimar Sinan Spor Kompleksi açıldığında Yıldırım'a değer katacak. Hemşehrilerimize söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. İlçemize ve gençlerimize yakışan Mimar Sinan Spor Kompleksi'mizi yakın zamanda hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız" dedi.

Spora tam destek

Yıldırım'da sporu tabana yaymak için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Başkan Oktay Yılmaz, "Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık. Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan 'Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ni ve 'Ulus Kadın Spor Merkezi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 'Fidyekızık Spor Tesisi'ni 2 milyonluk bir yatırımla hemşehrilerimiz için yeniledik. Vakıf ve Mimar Sinan Mahallemize yerleştirdiğimiz portatif havuzlardan binlerce çocuğumuz faydalandı. 2022 yılında da birçok spor tesisini ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. 'Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ni mahalleli kadınlarımız için spor merkezi yapıyoruz. Yine Sakarya Parkımızın hemen yanına ilçe sakinlerimizin faydalanabileceği bir kapalı spor merkezi kazandıracağız. 'Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Tesisi'mizde renovasyon çalışmalarımız devam ediyor. Orayı da modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Çalışmaların sürdüğü 'Sıracevizler Pazar Alanı'na ilave ettiğimiz yeni katta da kadın, çocuk ve gençlerimiz için spor salonu hizmetimiz olacak. Akçağlayan, Yiğitler ve Beyazıt Spor Sahasını da yine görev sürecimizde ilçemize kazandırdık. İnşallah yakın zamanda Samanlı, Bağlaraltı ve İsabey Mahallelerimize de birer spor sahası kazandıracağız. Yıldırım Belediyesi olarak sporu tabana yaymak ve tüm hemşehrilerimizin hizmetlerimizden kolaylıkla istifade etmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan ülkemizi temsil eden sporcularımızın yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA