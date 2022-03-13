Mini kar temizleme araçları sahada - Son Dakika
Üye Girişi

Mini kar temizleme araçları sahada

13.03.2022 09:28
Mini kar temizleme araçları sahada

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların yoğun şekilde kullandığı kaldırımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yeni aldıkları elle kumandalı kar küreme araçları ile temizleme çalışması yapıldığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların yoğun şekilde kullandığı kaldırımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yeni aldıkları elle kumandalı kar küreme araçları ile temizleme çalışması yapıldığını söyledi.

Kaldırımları daha seri temizlemek için bu araçları aldıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Karla mücadele çalışmalarında personellere kaldırım üzerinde kullanılmak üzere mini kar küreme araçları da eşlik ediyor. Bu yeni küçük makineler elle kumandalı olarak kar küreme işlemi yapıyor. Biri fırçalı diğeri bıçaklı olmak üzere kaldırım üzerinde oldukça etkili. 6 adet alarak belediyemizde kullanmaya başladık. Kendisi küçük ama işlevi büyük. Daha seri iş ortaya çıkıyor ve işçilik açısından faydalı. Daha nitelikli ve daha seri hizmet için yeni çıkan teknolojik ekipmanlar ile araç filomuzu güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Mini kar temizleme araçları sahada
Mini kar temizleme araçları sahada
Mini kar temizleme araçları sahada

YORUMLAR
500
Aybar kar fırtınası cadde ve sokakları beyaza bürüdü Aybar kar fırtınası cadde ve sokakları beyaza bürüdü Karlı yolu açmaya çalışan iş makinesi araçlara çarparak durabildi Karlı yolu açmaya çalışan iş makinesi araçlara çarparak durabildi

Mustafa Palancıoğlu, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mini kar temizleme araçları sahada - Son Dakika


Son Dakika
09:15 Yıldız Tilbe yaptığı açıklamayla sert eleştirildi: Sokak köpeklerine zehirli et verilsin
09:11 İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor
08:36 Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi
08:29 İnternet, cep telefonu abonelikleri hakkında yeni düzenleme: Açma kapama parası artık ödenmeyecek
08:13 Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı
00:50 Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı!
00:27 Şampiyonluğa kesin gözüyle bakan Abdülkadir Ömür, "Bir hayalimiz var" diyerek hedef yükseltti
00:04 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar fırtınası yerini kuvvetli yağmura bırakacak
00:02 Ekrem İmamoğlu, Pazar günü için uyardı! Şiddetli kar yağışı yarın da devam edecek mi?
23:48 Başakşehir-Antalyaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 09:35:36. #1.13#
SON DAKİKA: Mini kar temizleme araçları sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement