Minik Başkan Aysima Uğurlu, Başkanlık Koltuğunu Devraldı - Son Dakika
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Minik Başkan Aysima Uğurlu, Başkanlık Koltuğunu Devraldı

Minik Başkan Aysima Uğurlu, Başkanlık Koltuğunu Devraldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Balaban İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Aysima Uğurlu, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'dan başkanlık koltuğunu sembolik olarak devraldı. Başkan Torun, çocukların hayallerine ortak olmanın ve seslerini duyurmanın önemini vurguladı.

23.04.2025 16:40  Güncelleme: 16:42
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Balaban İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Aysima Uğurlu, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'dan başkanlık koltuğunu devraldı.

Minik Başkan Aysima Uğurlu, kutlama etkinlikleri çerçevesinde başkanlık makamında karşılandı. Belediye Başkanı Bekir Torun, genç başkanı makamında ağırlayarak koltuğunu sembolik olarak kendisine devretti. Başkan Torun, çocukların hayallerine ortak olmanın ve seslerini duyurmanın önemine değinerek şu açıklamada bulundu: "Aysima'nın heyecanı ve mutluluğu yüzünden okunuyordu. Bu özel günde çocuklarımızın hayallerine ortak olmak, onların sesine kulak vermek bizler için büyük bir mutluluk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik Başkan Aysima Uğurlu, Başkanlık Koltuğunu Devraldı - Son Dakika

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