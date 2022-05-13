Minik elleriyle çilek toplayıp festivale davet ettiler - Son Dakika
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Minik elleriyle çilek toplayıp festivale davet ettiler

13.05.2022 11:38
Minik elleriyle çilek toplayıp festivale davet ettiler

Menemen Belediyesi Ulukent Anaokulu öğrencileri, çilek tarlasına girdi.

Menemen Belediyesi Ulukent Anaokulu öğrencileri, çilek tarlasına girdi. Minik elleriyle çilek toplayan öğrenciler, çocukları hafta sonu düzenlenecek 12'inci Emiralem Çilek Festivaline davet etti.

Menemen Belediyesi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Çilek Festivali için hazırlıklarını tamamladı. Festivalin düzenleneceği Emiralem'e İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri eşliğinde giden Menemen Belediyesi Ulukent Anaokulu öğrencileri, çilek kokulu tarlalarda hem hasat yaptı hem de bir dizi aktivitelerin yapılacağı festivale tüm çocukları davet etti.

Öte yandan Menemen Belediyesi tarafından, çilek üreticilerinin tüketici ile aracısız buluşturacağı festival renkli görüntülere sahne olacak. En güzel çilek, en güzel çilekli pasta, en güzel çilek tarlası yarışmalarının yapılacağı festivalde çocuklar için birçok aktivite de yer alacak.

Cumartesi ve pazar günleri Engelsiz Yaşam Merkezinde kurulacak atölyelerle çocuklar, gün boyu festivalin tadını çıkaracak. 3 ila 12 yaş aralığına hitap edecek etkinlikler çerçevesinde; seramik, yüz boyama, robotik kodlama, origami, akıl-zeka oyunu, çilek reçeli, dans, geleneksel oyunlar, hayal gücü, survivor ve ebru atölyeleri ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak. - İZMİR

Minik elleriyle çilek toplayıp festivale davet ettiler
Minik elleriyle çilek toplayıp festivale davet ettiler
Minik elleriyle çilek toplayıp festivale davet ettiler

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Çilek festivaline çilek hasadıyla davet: 7 bin ton hasat yapılması bekleniyor Çilek festivaline çilek hasadıyla davet: 7 bin ton hasat yapılması bekleniyor

İlçe Tarım Müdürlüğü, Menemen Belediyesi, Çilek Festivali, Emiralem, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik elleriyle çilek toplayıp festivale davet ettiler - Son Dakika


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