Minik Polis İlteriş Alp Arslan Trafik Haftası Etkinliklerinde İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Minik Polis İlteriş Alp Arslan Trafik Haftası Etkinliklerinde İlgi Odağı Oldu

Minik Polis İlteriş Alp Arslan Trafik Haftası Etkinliklerinde İlgi Odağı Oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen Trafik Haftası etkinliklerine katılan minik polis İlteriş Alp Arslan, trafik polisi üniformasıyla dikkatleri üzerine çekti. Babası da trafik polisi olan İlteriş Alp, sevimli ve sempatik tavırlarıyla öğrencilerin ve vatandaşların ilgisini çekti. Etkinlik boyunca fotoğraf çektiren ve ilgi gören minik polis, bu anların keyfini çıkardı.

10.05.2024 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Trafik Haftası etkinliklere katılan ve trafik polisi üniforması giyen minik polis İlteriş Alp Arslan ilgi odağı oldu.

Babası da kendisi gibi trafik polisi olan minik polis İlteriş Alp, etkinlik boyunca sevimli ve sempatik tavırlarıyla özellikle öğrencilerin gönlünü kazanırken etkinliğe katılan vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. Etkinliğe katılan öğrencilerden bazıları minik polis İlteriş Alp ile yakından ilgilenirken onunla fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmediler. Kendisine gösterilen ilgiden son derece memnun olan minik polis, etkinlik boyunca bu keyifli anların tadını çıkardı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minik Polis İlteriş Alp Arslan Trafik Haftası Etkinliklerinde İlgi Odağı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
10:55 Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 13:21:06. #1.13#
SON DAKİKA: Minik Polis İlteriş Alp Arslan Trafik Haftası Etkinliklerinde İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement