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Minik Yüreklere Bilim Desteği

Minik Yüreklere Bilim Desteği

Düzce Üniversitesi, Gölormanı İlkokulu'na bilim hediyeleri ve deneyler sunarak destek oldu.

22.03.2025 14:40
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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi'nden minik yüreklere büyük destek verilerek bilimsel hediyeler ve unutulmaz deneyler sundular.

Düzce Üniversitesi sosyal sorumluluk alanındaki örnek çalışmalarıyla takdir toplamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, akademik danışmanlığını üstlendiği Bilim ve Fen Topluluğu ile anlamlı bir çalışmaya imza atarak, Düzce'nin Gölormanı köyünde bulunan Gölormanı İlkokulu'na hem kitap hem de laboratuvar malzemesi desteğinde bulundu.

Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak amacıyla yürütülen bu özel projede, okulun fen eğitimi altyapısının güçlendirilmesi hedeflendi. Bir firmasının sponsorluğunda temin edilen laboratuvar malzemeleri, okul yetkililerine teslim edilirken, topluluk üyeleri tarafından toplanan çok sayıda kitap da okul kütüphanesine kazandırıldı.

Ziyaret, yalnızca malzeme teslimiyle sınırlı kalmadı. Senem Çolak Yazıcı ile Düzce Üniversitesi Bilim ve Fen Topluluğu öğrencileri, ilkokul öğrencilerine özel olarak hazırladıkları bilimsel deney ve gösterilerle adeta bir bilim şenliği havası estirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte çocuklar, eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı.

Etkinlikte gerçekleştirilen deneyler arasında; minyatür yanardağ patlaması, renkli sıvılarla yoğunluk farkı deneyi, açık hava basıncı deneyi ve büyük ilgi gören yanmayan el deneyi yer aldı. Her bir deney, öğrencilerde bilimsel merak uyandırırken, aynı zamanda güvenli bir şekilde bilimin eğlenceli yönlerini tanıttı.

Dr. Yazıcı, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Eğitim sadece dört duvar arasında gerçekleşmez. Bilimi çocukların hayatına ne kadar erken sokabilirsek, o kadar kalıcı ve etkili olur. Gölormanı İlkokulu'ndaki öğrencilerimizin gözlerindeki heyecanı görmek her şeye değerdi. Onlara hem kalıcı kaynaklar kazandırmak hem de bilimi sevdirmek bizim için büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

Topluluk üyeleri ise bu tür projelerin yalnızca bilimsel değil, meslek seçimi açısından da büyük katkı sunduğunu belirterek, sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Düzce Üniversitesi'nin bu örnek çalışması, üniversite-toplum iş birliğinin ne denli anlamlı sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koydu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minik Yüreklere Bilim Desteği - Son Dakika

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