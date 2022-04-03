Miniklerden anlamlı yardım - Son Dakika
Üye Girişi

Miniklerden anlamlı yardım

03.04.2022 09:24
Miniklerden anlamlı yardım

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü bünyesindeki Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını Kur'an kursu inşaatında kullanılmak üzere bağışladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü bünyesindeki Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını Kur'an kursu inşaatında kullanılmak üzere bağışladı.

Zahid-ül Kevseri 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Kültür Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi 4-6 yaş Kur'an Kursu inşaatında kullanılmak üzere İl Müftüsü Rüstem Can'a teslim etti. Öğrencileri bu anlamlı ve örnek davranışlarından dolayı tebrik eden Rüstem Can, "Kıymetli hocalarım. Bu yavrularımız bizlere emanettir ve bizlerin geleceğidir. Mevla'mızın bizlere tertemiz bıraktığı bu yavrularımızı İslam fıtratı üzere yetiştirme noktasında sizler, anneleri ve babalarıyla beraber öncülersiniz ve emanetçilersiniz. Mevla'ya hamdolsun emanetlere de en güzel şekilde sahip çıktığınıza da şahidiz. Onlara Allah'ın kelamını ezberletiyorsunuz. İslam ahlakını, temel dini bilgileri ve değerleri onlara aktarmaya çalışıyor en güzel şekilde maddi-manevi olarak yavrularımızın eğitimine katkılar sağlıyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Yüce Mevla'm en güzel yerlerde ve binalarda en güzel imkanlarla onların eğitimlerine katkılar sunabilmemizi bizlere nasip eylesin" dedi.

Rüstem Can konuşmasının ardından miniklere, velilere ve öğreticilere teşekkür etti. - DÜZCE

Miniklerden anlamlı yardım

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan mesajı yayımladı Açıklaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan mesajı yayımladı Açıklaması Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, İslam aleminin ramazanını tebrik etti Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, İslam aleminin ramazanını tebrik etti

Rüstem Can, İslam, Mevla, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Miniklerden anlamlı yardım - Son Dakika


Son Dakika
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla TOGG için şarj istasyonu hazırlığı başladı!
09:10 TEM'de yaşanan kazada geri manevra yaparken babasını ezdi!
09:00 Tuğba Ekinci 2 yıldır flört ettiği Berk Fenercioğlu ile evleniyor!
08:55 Bakü'deki eğlence mekanında patlama: 1 ölü, 24 yaralı
08:30 Pompalı tüfekle dehşet saçan baba eşi ve oğlunu öldürdü, kızı yaralandı!
08:25 Elleri arkadan bağlanıp kafalarından vurulan Buça'da sivil katliamı!
01:10 Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, "Cenazene kaç kişi gelir?" sorusuna verdiği cevapla kahkahaya boğdu
00:42 Kavgada oğlunun bıçaklandığını gören baba deliye döndü! Şahısları kurşun yağmuruna tuttu: 3 yaralı
00:12 Kerem Aktürkoğlu acı haberle yıkıldı! Genç yıldızı takım arkadaşları yalnız bırakmadı
23:51 Galatasaray hocası Torrent açıkladı! İşte Fenerbahçe derbisinde sahada olmayacak futbolcular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 09:31:37. #1.11#
SON DAKİKA: Miniklerden anlamlı yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement