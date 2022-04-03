Miniklerden anlamlı yardım - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü bünyesindeki Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını Kur'an kursu inşaatında kullanılmak üzere bağışladı.

Zahid-ül Kevseri 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Kültür Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi 4-6 yaş Kur'an Kursu inşaatında kullanılmak üzere İl Müftüsü Rüstem Can'a teslim etti. Öğrencileri bu anlamlı ve örnek davranışlarından dolayı tebrik eden Rüstem Can, "Kıymetli hocalarım. Bu yavrularımız bizlere emanettir ve bizlerin geleceğidir. Mevla'mızın bizlere tertemiz bıraktığı bu yavrularımızı İslam fıtratı üzere yetiştirme noktasında sizler, anneleri ve babalarıyla beraber öncülersiniz ve emanetçilersiniz. Mevla'ya hamdolsun emanetlere de en güzel şekilde sahip çıktığınıza da şahidiz. Onlara Allah'ın kelamını ezberletiyorsunuz. İslam ahlakını, temel dini bilgileri ve değerleri onlara aktarmaya çalışıyor en güzel şekilde maddi-manevi olarak yavrularımızın eğitimine katkılar sağlıyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Yüce Mevla'm en güzel yerlerde ve binalarda en güzel imkanlarla onların eğitimlerine katkılar sunabilmemizi bizlere nasip eylesin" dedi.

Rüstem Can konuşmasının ardından miniklere, velilere ve öğreticilere teşekkür etti. - DÜZCE