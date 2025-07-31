Miniklerden Bursaspor’a Destek

Tophane ilkokulu ve Reşitpaşa ilkokulu öğrencilerinin hayal güçlerini ve Bursaspor sevgilerini birleştirdiği bu eserler arasında, şampiyonluk temalı resimler dikkat çekti.

Minik fırçalarından dökülen yeşil-beyaz renklerle, geleceğin şampiyonlukları adeta tuvale yansıtıldı. Çocukların neşeli ve umut dolu bakış açılarıyla hazırlanan bu resimler, "Şampiyonluğu Fırçalarıyla Kutladılar" sözünü tam anlamıyla yaşattı. Bu tür projelerin, genç nesillerde kulüp sevgisini pekiştirmenin yanı sıra, sosyal sorumluluk bilincini de geliştirdiği bir kez daha gözler önüne serdi.

Ayrıca yapılan her bir resmin geliri, yeşil beyazlı klübümüze bağışlanarak Bursaspor'un geleceğine ışık tutacak. - BURSA