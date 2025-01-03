Miras Cip: Aile Geleneği - Son Dakika
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Yerel

Miras Cip: Aile Geleneği

Miras Cip: Aile Geleneği

Fatsa'da Mehmet Yıldız, babasından miras kalan 1982 model cipe gözbebeği gibi bakıyor.

03.01.2025 12:28
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Mehmet Yıldız, babasından miras kalan cipe gözü gibi bakıyor.

İlçenin Yalıköy Mahallesi'nde esnaf olan Mehmet Yıldız, babası Hicabi Yıldız vefat ettikten sonra kendisine miras kalan 1982 model cipe özenle bakıyor. Aile yadigarı olan araç, hem manevi değeri hem de nostaljik dokusuyla dikkat çekiyor.

"Cipin yeri bizde hep ayrı oldu"

Babasının yıllar önce satın aldığı cip ile hatıralarını yeniden yaşadıklarını söyleyen Mehmet Yıldız, "Babam bu cipi çok severdi. Çocuklarımızı bu araçla büyüttük. Manevi değeri bizim için çok büyük. Bu cip ailemiz için bir emanet, onun hatırasını yaşatıyor. Babamın vefatından sonra satmadık, zaten satamayız, çünkü bizdeki yeri hep ayrı oldu. Bakımlarına kadar kendimiz yapıyoruz. Çok özel bir araç, bu cipi diğer nesillerimize de aktarmaya çalışıyorum. Çocuklarımız da çok seviyor ve değer veriyor. Gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

"Manevi değeri çok büyük"

Cipin sadece bir araç olmadığını, babasının emaneti olduğu için iş yerlerinin de bir simgesi olduğunu kaydeden Yıldız, "Nesiller boyunca korumak ve değerini bilmek istiyoruz. Rahmetli babam ile beraber burada kafemizi işletirdik ve cipimiz de buranın bir simgesi. Çocukken babamızın yanına gidince bizi cipe bindirirdi. Bu cipin bizdeki maneviyatı çok büyük. Cipimiz rahmetli babamız için çok güzel bir örnek. Onun hatıraları ile dolu" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Miras Cip: Aile Geleneği - Son Dakika

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