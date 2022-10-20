Miras geleceğe taşınıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Miras geleceğe taşınıyor

20.10.2022 11:22
Miras geleceğe taşınıyor

Kültürel mirasların yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan Çini Sanatı, Düzcelilerin ellerinde yeni bir yolculuğa çıkıyor.

Kültürel mirasların yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan Çini Sanatı, Düzcelilerin ellerinde yeni bir yolculuğa çıkıyor.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) meslek, kişisel gelişim ve hobi kurslarını Düzcelilerle ücretsiz buluşturuyor. Kültürel ve sosyal etkinliklere önem veren Düzce Belediyesi, BELMEK kursları ile meslek edinmesi veya serbest zamanlarını verimli geçirmelerini sağlıyor.

2022-2023 eğitim-öğretim yılına 9 noktada 53 branş ve 2 bin 300 kursiyerle başlayan BELMEK'in en çok talep edilen kurslarından biri olan Çini Sanatı haftada 5 gün 2 farklı noktada kursiyerlerle buluşuyor.

Geleneksel Türk sanatı

Çini Sanatı eğitmeni Harun Agah Altay aktif olarak 42 kursiyerle Geleneksel Türk Çini desenlerini çalıştıklarını kaydederek, "Bu sanatın inceliklerini, çizim ve boyama tekniklerini öğretiyoruz. Zaman zaman da yaptığımız çalışmaları fuarlarda ve çeşitli sergilerde halkımızın beğenisine sunuyoruz. Kursiyerlerimiz yaklaşık 2 ay içinde objelerle çalışmaya başlayabiliyor, ayrıca kendi yaptıkları ürünleri çeşitli platformlarda satışa sunup gelir de elde ediyorlar" dedi.

Kursun eğitime katkısı

Geleneksel Türk Sanatları bölümü öğrencisi Özlem Yıldırım da çini sanatıyla ilgilendiğini ve severek yaptığını belirterek, "Eğitimim Geleneksel Türk Sanatı üzerine olduğu için Çini kursunun yararını görüyorum. Bir form üzerinde çalışıyorum ve bunun için de desen seçiyorum" diye konuştu.

Çini ve seramik sanatlarına karşı ilgisinin olduğunu söyleyen bir diğer kursiyer Hatice Dabağoğlu, "3 senedir hocamızın sayesinde birçok çalışma yaptık. Hem zamanımı değerlendiriyoruz hem de çok güzel vakit geçiyoruz. Bu kurs bize çok iyi geliyor" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Zamansız atık toplayanlara cezai işlem uygulandı Zamansız atık toplayanlara cezai işlem uygulandı Özlü'den S plaka mağduriyetine son Özlü'den S plaka mağduriyetine son

Düzce Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Miras geleceğe taşınıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:43 Yargılandığı davada, "Aylık kazancım 30 bin TL" diyen CZN Burak, sosyal medyada alay konusu oldu! "Aylık değil, anlık kazancıdır" yorumu geldi
15:38 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti
15:37 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe üzerinden TFF'ye yüklendi: Bizim için VAR söz konusu değil, maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi
15:31 Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar
15:11 Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı
15:05 60 yaşındaki İlham Aliyev halter kaldırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
14:48 Kahramanmaraş, 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı
14:36 MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi hatanın peşindedir, daha doğru kararın peşinde değildir
13:32 Kilosunu 100 bin liraya satılan bitki için dünyanın dört bir yanından Safranbolu'ya turist yağıyor
14:22 26 yaşındaki İran asıllı Romina Pourmokhtari, İsveç'in en genç bakanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 16:12:35. #1.11#
SON DAKİKA: Miras geleceğe taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement