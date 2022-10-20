Miras geleceğe taşınıyor

Kültürel mirasların yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan Çini Sanatı, Düzcelilerin ellerinde yeni bir yolculuğa çıkıyor.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) meslek, kişisel gelişim ve hobi kurslarını Düzcelilerle ücretsiz buluşturuyor. Kültürel ve sosyal etkinliklere önem veren Düzce Belediyesi, BELMEK kursları ile meslek edinmesi veya serbest zamanlarını verimli geçirmelerini sağlıyor.

2022-2023 eğitim-öğretim yılına 9 noktada 53 branş ve 2 bin 300 kursiyerle başlayan BELMEK'in en çok talep edilen kurslarından biri olan Çini Sanatı haftada 5 gün 2 farklı noktada kursiyerlerle buluşuyor.

Geleneksel Türk sanatı

Çini Sanatı eğitmeni Harun Agah Altay aktif olarak 42 kursiyerle Geleneksel Türk Çini desenlerini çalıştıklarını kaydederek, "Bu sanatın inceliklerini, çizim ve boyama tekniklerini öğretiyoruz. Zaman zaman da yaptığımız çalışmaları fuarlarda ve çeşitli sergilerde halkımızın beğenisine sunuyoruz. Kursiyerlerimiz yaklaşık 2 ay içinde objelerle çalışmaya başlayabiliyor, ayrıca kendi yaptıkları ürünleri çeşitli platformlarda satışa sunup gelir de elde ediyorlar" dedi.

Kursun eğitime katkısı

Geleneksel Türk Sanatları bölümü öğrencisi Özlem Yıldırım da çini sanatıyla ilgilendiğini ve severek yaptığını belirterek, "Eğitimim Geleneksel Türk Sanatı üzerine olduğu için Çini kursunun yararını görüyorum. Bir form üzerinde çalışıyorum ve bunun için de desen seçiyorum" diye konuştu.

Çini ve seramik sanatlarına karşı ilgisinin olduğunu söyleyen bir diğer kursiyer Hatice Dabağoğlu, "3 senedir hocamızın sayesinde birçok çalışma yaptık. Hem zamanımı değerlendiriyoruz hem de çok güzel vakit geçiyoruz. Bu kurs bize çok iyi geliyor" dedi. - DÜZCE