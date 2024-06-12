Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Sarız Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu öğrencilerini ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Sarız Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu öğrencilerini ağırladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri'nin en uzak yerleşim yeri olan Sarız Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu öğrencilerini belediyede ağırladı. Başkan Yalçın, öğrencilerle sohbet ederek belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve yapılan çalışmaları anlattı. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Yalçın, öğrencilere hediyeler verdi.

12.06.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri merkeze en uzak yerleşim yeri olan Sarız Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Başkan Yalçın, ilk olarak başkanlık makamında kabul ettiği Türkçe Öğretmeni Büşra Ünsal ve beşinci sınıf öğrencileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Burada belediyenin görevleri ve faaliyetleriyle ilgili olarak genel bilgiler veren Başkan Yalçın daha sonra da belediye hizmet binasında yer alan birimleri gezdirerek yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Yalçın ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamasında, "Kayseri merkeze en uzak yerleşim yeri olan Sarız Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerini ve Türkçe Öğretmeni Büşra Ünsal'ı belediyemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Yolları, bahtları açık olsun. Gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, minik ziyaretçilerine çeşitli hediyeler verirken, farklı ve keyifli bir gün geçiren çocuklar da Başkan Yalçın'a kendilerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Ahmet Dursun, Kayseri, Onbaşı, Piyade, Sarız, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Sarız Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu öğrencilerini ağırladı - Son Dakika


23:16 Sinan Ateş’in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu Sinan Ateş'in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu
22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
23:45 A Milli Takım’da sakatlık şoku Yıldız futbolcu, EURO 2024’ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu, EURO 2024'ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü
21:19 Van’ın Başkale ilçesinde sağanak nedeniyle ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı Van'ın Başkale ilçesinde sağanak nedeniyle ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 00:04:12. #1.11#
SON DAKİKA: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Sarız Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu öğrencilerini ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement