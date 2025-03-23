MMO'dan Geçmiş ve Gelecek Vurgusu - Son Dakika
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Yerel

MMO'dan Geçmiş ve Gelecek Vurgusu

MMO\'dan Geçmiş ve Gelecek Vurgusu

Erzurum'da MMO, iftar programında mühendislik eğitimine katkı projelerini duyurdu.

23.03.2025 15:58
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Makine Mühendisleri Odası Erzurum İl Temsilciliği, üyelerini, meslek mensuplarını ve mühendislik eğitimi alan öğrencileri "Geçmişin Tecrübesi, Geleceğin Umudu" sloganıyla buluşturdu.

Erzurum'da organize edilen iftar yemeğinde, hem mesleki gelişim, hem de sektörel işbirlikleri konusunda önemli mesajlar verildi. Etkinlikte, Erzurum'un önde gelen üniversitelerinin Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri ve sektör profesyonelleri bir araya gelirken, Erzurum'daki mühendislik eğitimine katkı sağlayacak projeler de duyuruldu.

İftar yemeğine büyük ilgi gösterildi

İftar programına Makine Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Ufuk Bulut ve yönetim kurulu üyelerinin yanısıra Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Efeoğlu ile fakülte öğretim üyeleri ve yerel yöneticiler katıldı. Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden öğretim üyelerinin de heyet halinde katıldığı iftar yemeğinde MMO Erzurum İl Temsilciliği Başkanı F. Ferhan Yıldız önemli mesajlar verdi. Yıldız, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak adına öğrenci meslek kütüphanelerinin kurulacağı müjdesini verirken, "Bu kütüphaneler, öğrencilerin akademik ve mesleki hayatlarına büyük katkı sunarak, geleceğin mühendislerinin güçlü bir temele sahip olmalarını sağlayacak" dedi.

MMO Erzurum Temsilciliği'nin Sosyal Projeleri

MMO Temsilciliği olarak; Erzurum'daki üniversitelerde eğitim gören Makine Mühendisliği öğrencileri için konuk evi hizmeti sağlamak üzere çalışmalara hız verdiklerini kaydeden Başkan Yıldız, öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bu projenin, eğitim süreçlerini daha verimli ve sağlıklı hale getirmeyi amaçladığının altını çizdi. Yıldız konuşmasında sektörel işbirliklerine de değindi.

Gıda, sağlık, konfeksiyon, oto bakım ve onarım gibi sektörlerde önemli anlaşmalar yaparak üyelerine daha kaliteli hizmetler sunmayı ve sektörel işbirlikleri ile fark oluşturacak fırsatlar sağlamayı hedeflediğini anlatan Yıldız, mühendislerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirme gayesiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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