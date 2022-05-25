Molu sakinlerinden traktörlü 'köpek barınağı' eylemi - Son Dakika
Üye Girişi

Molu sakinlerinden traktörlü 'köpek barınağı' eylemi

25.05.2022 14:14
Molu sakinlerinden traktörlü 'köpek barınağı' eylemi

Kayseri'de Molu Mahallesi sakinleri, köpek barınağı yapım çalışmalarını traktörle durdurarak, tepki gösterdi.

Kayseri'de Molu Mahallesi sakinleri, köpek barınağı yapım çalışmalarını traktörle durdurarak, tepki gösterdi. Molu Mahallesi Muhtarı Ali Adıgüzel, "Sokağa çıkamaz olduk. Arazilerimiz köpekten geçilmez oldu. Biz bu barınağı istemiyoruz" dedi.

Mahallede toplanan yaklaşık 40 kişilik grup, belediye ekipleri tarafından yapımına başlanan köpek barınağının çalışmalarını sabahın erken saatlerinde traktörleri ile durdurdu. Köpeklerin barınaktan kaçarak ekinlerine zarar verdiklerini ve kendilerine saldırdıklarını söyleyen mahalle sakinleri, belediyenin mahallelerine köpek barınağı yapmaktan vazgeçmesini istedi. Molu Mahallesi Muhtarı Ali Adıgüzel, "Biz buraya köpek barınağı yapılmasını istemiyoruz. Mahalle sakinlerimiz komple toplanarak burayı kapattılar ve gitmeyecekler. Yetkili birisi gelecek, bu durumu bize izah edecek. Bu vatandaşlar barınağı kesinlikle istemiyor. Sokağa çıkamaz olduk. Arazilerimiz köpekten geçilmez oldu. Mahallemizde zaten köpek barınağı var. Mağduruz, çocuklarımız okullarına gidemiyor. Yaşlılarımız camiye çıkamıyor" ifadelerini kullandı.

Bir mahalle sakini ise köpeklerden dışarı çıkamadıklarını söyleyerek, "Benim çarşıda çalışan bir kızım var. Otobüsle gelmek istiyor, gelemiyor. Biz asla buraya köpek barınağı istemiyoruz. Otobüs istiyoruz. Ben işe gideceğim, geçim sıkıntım var. Köpeklerden gidip gelemiyorum. Hayvanları çok seviyorum. Zaten mahallemizde bir tane daha barınak var" diye konuştu. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri'deki kahvehaneci cinayetinde 2 kişi adliyede Kayseri'deki kahvehaneci cinayetinde 2 kişi adliyede Kayseri'de karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi Kayseri'de karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi
Kaynak: İHA

Ali Adıgüzel, Kayseri, Köpek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Molu sakinlerinden traktörlü 'köpek barınağı' eylemi - Son Dakika


Son Dakika
14:13 3600 ek gösterge hangi aşamada? Beştepe zirvesinden sızan bilgiler: Yüzde 25' e yakın artış masada
14:00 Cumhurbaşkanı'nın avukatı açıkladı: Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvuruyoruz
13:57 İrem Derici konserinde mal varlığını açıkladı: 2 arabam var, evimi sattım
13:44 AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili belli oldu! Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç göreve getirildi
13:26 Ali Koç'un "görüştüm" dediği futbolcunun Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı olduğu ortaya çıktı
13:03 Genç kadının videosu tartışmaların fitilini ateşledi: Erkek dediğin ortalıkta kıllı ayı gibi dolaşmalı
12:55 "Bu beşli çeteyi saf dışı bırakacağım" diyen Kılıçdaroğlu: Geleceği ipotek altına alınan bir Türkiye ile karşı karşıyayız
12:47 15 yıl sonra İsrail'e ilk ziyaret! Çavuşoğlu'dan 'kalıcı barış' mesajı
12:45 Açlık sınırı 6 bin 465 TL'ye yükseldi
12:11 Sıla Türkoğlu'nün mobbing şikayetiyle ayrıldığı dizinin başrol oyuncularına "en iyi dizi çifti" ödülü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 14:19:42. #1.11#
SON DAKİKA: Molu sakinlerinden traktörlü 'köpek barınağı' eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement