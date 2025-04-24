Moon Jae-in Rüşvetle Suçlanıyor

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, eski damadının özel bir havayolu şirketinde usulsüz şekilde işe alındığı iddiaları nedeniyle rüşvetle suçlanıyor.

Güney Kore, bu kez rüşvet iddiaları ile sarsıldı. Jeonju Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in eski damadının özel bir havayolu şirketinde usulsüz şekilde işe alınmasına yönelik iddialar üzerine rüşvetle suçlandığı bildirildi.

Moon'un eski damadı yaklaşık 217 milyon won kazanç elde etti

İddianamede, Moon'un eski damadının 2018'de Tayland merkezli Thai Eastar Jet firmasında yönetici olarak işe başladığı ve 2020 yılına dek yaklaşık 217 milyon won (5,7 milyon lira) kazanç elde ettiği belirtildi. Eski milletvekili ve Thai Eastar Jet'in kurucusu Lee Sang-jik'in ise, söz konusu işe alım karşılığında Kore KOBİ'ler ve Girişimler Ajansı'nın (KOSME) başına getirildiği belirtildi. Moon'un bu yolla dolaylı çıkar sağladığı iddia edilirken, Lee'nin de söz konusu soruşturma kapsamında rüşvet ve güveni kötüye kullanma iddiaları ile suçlandığı aktarıldı.

Moon'un partisinden iddianameye tepki

Moon'un partisi Demokrat Parti'den (DP) söz konusu soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, iddialar "siyasi komplo" ve "savcılık yetkisinin kötüye kullanılması" olarak nitelendirildi. DP Sözcüsü Park Kyung-mee, "Yani Moon'un o dönemki damadına ödenen maaş başkana rüşvet miydi? Dört yıl bekledikten sonra akıllarına gelen en iyi suçlama bu mu?" açıklamasında bulundu.

Moon'un kızının evi ve iş yeri aranmıştı

Güney Kore'de 2017-2022 yılları arasında devlet başkanı olarak görev yapan Moon'un adı daha önce de eski damadını kapsayan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıl Moon'un kızı Moon Da-hye'nin evinde ve iş yerinde söz konusu iddialar çerçevesinde arama yapılmıştı. Moon Da-hye ve Seo olarak bilinen eşinin 2021'de boşandığı kamuoyuna yansımıştı. - SEUL