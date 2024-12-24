Motokuryeden Kahramanlık

Yerel

Konya'da kaldırımda yürürken boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrası ile kurtaran motokurye Mücahit Acar, "Kardeşimin sürekli boğazına bir şey kaçardı oradan biliyorum. Çok şükür insanlık görevimi yaptım" dedi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Elmalılı Hamdi Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuklu ilçesinde görevli olarak çalışan motokurye Mücahit Acar, mola saatinde babasının Yazır Mahallesindeki dükkanına gitti. Mola saatinin bitmesinin ardından sipariş dağıtımına çıkmak için iş yerinden ayrılan Mücahit Acar, kaldırımda yürüyen çocuğun nefes alamadığını fark etmesi üzerine çocuğun boğazına kaçan şekeri Heimlich manevrası ile çıkarttı.

"Çok şükür insanlık görevimi yaptım"

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan anları anlatan Mücahit Acar, "Babamın dükkanına yemek yemeye gelmiştim. Sonra molam bitti. Motora doğru ilerledim. Motordan kaskımı taktım sonra çocuğun nefes alamadığını gördüm. Bir şey olduğunu fark ettim. Sonra çocuk hafif hafif yanıma geldi, boğazını gösterdi bana. Boğazını gösterince ben de bir şey kaçtığını anladım. Heimlich manevrasını yaptım çocuğa üç kere, boğazından şeker çıktı. Bunu da kardeşim sürekli boğazına bir şey kaçardı oradan biliyorum. Çok şükür insanlık görevimi yaptım. Ben sürekli internetten de görürdüm, kardeşimden tecrübeli olduğum için, kardeşimin boğazına kaçardı müdahale ederdik. Vatandaşlarımıza da diyorum ki bu şeylerde bilinçlensinler" dedi. - KONYA