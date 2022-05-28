Motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
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Motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı

28.05.2022 10:50
Motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı

Afyonkarahisar'da polis tarafından motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kent merkezinde oluşturulan çok sayıda uygulama noktasında motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimde sürücülerin evrakları kontrol edilirken, ayrıca araçların teknik donanım ve tertibatlarının da mevzuata uygun olup olmadığına bakıldı. Denetimde kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı
Motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı

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İstanbul'da modifiye araç ve egzoz denetimi yapıldı İstanbul'da modifiye araç ve egzoz denetimi yapıldı
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı - Son Dakika


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