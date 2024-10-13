Motosiklet Tutkunları Kadına Şiddete Hayır Dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Motosiklet Tutkunları Kadına Şiddete Hayır Dedi

Motosiklet Tutkunları Kadına Şiddete Hayır Dedi

Suşehri'nde motosiklet sürüşüyle kadına ve çocuğa şiddete karşı farkındalık oluşturuldu.

13.10.2024 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir araya gelen motosiklet tutkunları ve vatandaşlar kadına şiddete tepki gösterdiler.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Suşehri Motosiklet Spor Kulübü (SUMOK) tarafından, son zamanlarda yaşanan olumsuz olaylara dikkat çekmek, Kadın ve Çocukların Korunması hususunda farkındalık oluşturma amacıyla "Kadına ve Çocuklarımıza Şiddete Hayır" adlı motosiklet sürüş etkinliği düzenlendi. Bir süre şehirde tur atan motosiklet tutkunları daha sonra ellerinde pankartlarla şiddete tepki gösterdiler. Kadına ve Çocuğa yönelik şiddete dur demek amacıyla düzenlenen etkinlikte, SUMOK Başkanı Cabbar Yüzüak basın açıklaması yaptı. Yüzüak, kadınların her zaman el üstünde tutulmayı, sevgi ve saygıyı hak ettiklerini söyledi.

Yüzüak, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin küresel bir problem olduğunu ifade ederek, " Kadınlarımıza ve çocuklarımıza hak ettiği sevgi, saygıyı göstermek ve onlar için yapılacak her çalışmayı destekleyip güzel bir yaşam sürmelerini sağlamak için farkındalık oluşturmak adına "Kadın ve Çocuklarımıza Şiddete Hayır" Motosiklet Sürüş etkinliğimiz gerçekleştirdik. Toplumun temel yapı taşını oluşturan aile ve toplumdaki tüm fertlerin sevgi, saygı, huzur ve birlik içerisinde yaşamalarına önemli katkılar sunan kadınlarımız tarihimiz boyunca toplumsal hayatta her zaman sevgi ve saygı görerek önemli bir yere sahip olmuş ve yönetim kadrolarında önemli görevler üstlenmişlerdir. İslam dinimizde ve kadim kültürümüzde böylesine özel bir yer tutan, hayatımızın her döneminde bizlere sevgi ve hoşgörüyle destek olan kadınlarımız her zaman el üstünde tutulmayı sevgiyi ve saygıyı hak ediyorlar. Küresel bir sorun olan kadına ve çocuğa yönelik şiddet; kadının maddi ve manevi bütünlüğüne zarar vermesi nedeniyle ciddi bir halk sağlığı problemi olmasının yanı sıra kadının toplumsal yaşamını etkilemesi nedeniyle de çok önemli bir sosyal problemdir" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Motosiklet, Suşehri, Kadın, Yerel, sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Motosiklet Tutkunları Kadına Şiddete Hayır Dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:13 Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak
12:16 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek
12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
12:12 Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı
09:34 Kabine’de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 14:21:12. #1.11#
SON DAKİKA: Motosiklet Tutkunları Kadına Şiddete Hayır Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.