MSB: Son bir haftada 94 kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içerisinde terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonlar neticesinde terör örgütlerine büyük darbe vuruldu.
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25.07.2024 12:40:21. #1.12#
SON DAKİKA: MSB: Son bir haftada 94 kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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