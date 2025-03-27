MSKÜ\'de Ramazan İftarı

MSKÜ personeli ve öğrencileri, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen geleneksel iftar programında bir araya geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından Ramazan ayının bereketini ve birlik beraberlik ruhunu paylaşmak amacıyla Spor Tesisleri Futbol Sahasında İftar Programı düzenlendi.

Tüm öğrencilerin ve personelin katıldığı iftar programı, açık havada ve yer sofrasında yapıldı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Deniz Ülgen, Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç ve Prof. Dr. Mustafa Gökçe ile daire başkanları ve dekanlar da iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

Yardımlaşmanın ve dayanışmanın yaşandığı Ramazan ayında öğrencilerle bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade eden MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, "Ramazan ayı bereketli bir aydır. Birliği ve kardeşliği en derinden hissettiğimiz bu ayda öğrencilerimizle iftar yaptık. Bu organizasyonda emeği geçen başta tüm personelimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği program, dua edilmesiyle son buldu. - MUĞLA