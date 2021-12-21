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MSKÜ'de rekor TÜBİTAK projeleri tanıtıldı - Son Dakika

MSKÜ'de rekor TÜBİTAK projeleri tanıtıldı

21.12.2021 17:23

MSKÜ'de rekor TÜBİTAK projeleri tanıtıldı TÜBİTAK öğrenci projelerinde 2021 yılı birinci dönem başvurusunda 289 projesi kabul edilerek rekor kıran Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Üniversite desteklenmesi uygun görülen projelerinin tanıtımını yaptı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...

MSKÜ'de rekor TÜBİTAK projeleri tanıtıldı

TÜBİTAK öğrenci projelerinde 2021 yılı birinci dönem başvurusunda 289 projesi kabul edilerek rekor kıran Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Üniversite desteklenmesi uygun görülen projelerinin tanıtımını yaptı

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin TÜBİTAK'a yaptığı öğrenci projelerinden 289 projenin desteklenmeye değer görülmesi ve kabul edilmesinin ardından öğrenciler projelerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Üniversite Atatürk Kültür Merkezi fuaye salonunda sergilenen projelerin tanıtım toplantısına Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile rektör yardımcıları, öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı.

TÜBİTAK 2209A öğrenci projelerinde TÜBİTAK'a 2021 yılı birinci dönemde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından 465 proje başvurusu yapılırken, bu projelerden 289'u desteklenmeye değer görüldü. 135 Üniversite içinde rekor derecede destekleme alan MSKÜ, 2021 yılı birinci dönem başvuru yapılan 2209A öğrenci projelerinin toplamının yüzde 23'üne sahip oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde düzenlenen tanıtım toplantısı öncesi pasta kesildi. Pasta kesiminin ardından öğrencilerin sergilediği TÜBİTAK projeleri gezildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, göreve geldikten sonra araştırma, geliştirme konusunda bir yol haritası çizdiklerini belirterek, "Netice olarak sonuç odaklı, hızlı şeffaf ve yeniliklere açık bir anlayışla ciddi bir sinerji yakaladık. Attığımız adımların bugün karşılığını almaya başladık. 2020 yılının ikinci döneminde elde ettiğimiz TÜBİTAK proje başvurusu sonrası 2021 yılı birinci dönem TÜBİTAK 2209A öğrenci proje başvurusunda 289 projemiz desteklenmeye değer görüldü. TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülen tüm projeler içinde bu oran yüzde 23" dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ise "Bilgi ve teknoloji çağında doğal olarak bir toplumun bireylerinin sahip olduğu eğitim o ülkenin gelişmişlik düzeyi belirleyen bir ölçüdür. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sosyal, kültürel ve ekonomik yönden ülkeye katkısı çok büyüktür. MSKÜ kurulduğu 1992 yılından bu yana hızla gelişen, birçok bölümü bünyesinde barındıran ülkemizin önde gelen üniversitelerinden birisidir" dedi.

MSKÜ'de rekor TÜBİTAK projeleri tanıtıldı
MSKÜ'de rekor TÜBİTAK projeleri tanıtıldı
MSKÜ'de rekor TÜBİTAK projeleri tanıtıldı
MSKÜ'de rekor TÜBİTAK projeleri tanıtıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Orhan Tavlı, Üniversite, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MSKÜ'de rekor TÜBİTAK projeleri tanıtıldı - Son Dakika


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