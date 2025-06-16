MSKÜ Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, 14 Haziran Cuma günü üniversite kampüsündeki stadyumda büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Bu yılki mezuniyet töreni, özellikle Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü'nün ilk mezunlarını uğurlaması nedeniyle ayrı bir anlam taşıdı.

Törene MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Gider, Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nden Uzm. Dr. Mustafa Kule, fakülte öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Program, öğrencilerin tören geçidiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı. MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe yaptığı konuşmada, üniversitenin kapılarının mezunlara her zaman açık olduğunu belirterek, mezunlara meslek yaşamlarında başarılar diledi.

"İlk mezuniyet heyecanı, dil ve konuşma terapisi bölümü"

Bu yılki mezuniyet töreninin en dikkat çeken anlarından biri, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü'nün ilk mezunlarını uğurlaması oldu. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ömer Gider yaptığı konuşmada, "Bu yıl mezuniyet törenimiz özel bir anlam taşıyor. Dil ve Konuşma Terapisi Bölümümüz ilk mezunlarını uğurluyor. Onun heyecanını yaşıyoruz" diyerek, tüm mezun öğrencileri tebrik etti.

Törende, fakülte ve bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri ve plaketleri takdim edildi. Mezun öğrenciler, bölüm hocaları eşliğinde Türk bayrağı altında sırayla meslek yeminlerini etti. Yemin töreninin ardından 421 öğrenci, büyük bir coşkuyla keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini yaşadı. Tören sonunda öğrencilere, ailelerine ve emeği geçen akademik personele teşekkür edildi. - MUĞLA