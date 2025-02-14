Muadil İlaç Güvenilir, Eczacı Sorunlu

Yerel

Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyesi Fatih Özçiftçi, vatandaşların gönül rahatlığıyla muadil ilaç alabileceğini belirterek "Tamamen aynı etken maddeyi aynı oranda içerir ve aynı etkiye sahiptir" dedi. 2024 yılının hem eczacılar hem de hastalar açısından zor geçtiğini belirten Özçiftçi, ilaç fiyat kararnamesindeki sabit kur uygulaması nedeniyle yabancı firmaların Türkiye'den çekildiğini, bu nedenle hastaların ilaca erişmede zorluk yaşadığına dikkat çekti.

TEB Merkez Heyeti üyesi Fatih Özçiftçi, halkın muadil ilaca karşı yaklaşımı ve eczacıların yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Özçiftçi, şunları söyledi:

"Muadil ilaç aynı etken maddeyi aynı oranda içeren ilaçtır"

"Muadil ilaç aynı etken maddeyi aynı oranda içeren ilaçtır ve bilimsel olarak da aynı etkiyi gösterdiği kanıtlanmış, bio yararlılığı olarak etkilerinin aynı olduğu ve tamamen Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde ruhsatlandırılarak piyasaya sunulan ve eczanelerimizce karşılanan ilaçlardır. Hastalarımızın güvenle eczanelerimizden temin edebilecekleri ilaçlardır. Tamamen aynı etken maddeyi aynı oranda içerir ve aynı etkiye sahiptir. Sağlık Bakanlığı tarafından üç defa bu konuda genelgeler yayınlanmıştır. Eczanelerimizden hastalarımız muadil ilaçları gönül rahatlığıyla temin edebilirler."

İthal ilaçlarda ilaç fiyat kararnamesine bağlı olarak sabit kur uygulaması izlendiğini ifade eden Özçiftçi, "Sabit kur uygulamasına bağlı olarak bazı ilaçların ithal olarak gelmesinde sıkıntılar çekilmekte. Bunun için ülkemizde üretilen muadil ilaçlar var. Bunlar hastaların tedavisinde aksamaya sebep olmadan tercih edilebilecek ve kullanılabilecek ilaçlardır. Dünyadaki muadil ilacın kullanımından da bahsetmek gerekirse; tüm ülkelerde kendi ekonomilerine katkı olarak muadil ilaç tercih edilmektedir. Tamamen birbirlerine ikame kullanılabilecek, hastaların eczacısına güvenerek alabileceği ilaçlardır" dedi.

"Eczanelerimiz belli ekonomik zorluklarla mücadele etmekte"

2024 yılının eczacılar için zorlu bir yıl olduğunu belirten Özçiftçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eczanelerimiz belli ekonomik zorluklarla mücadele etmekte. 2024 yılı hem bizim açımızdan hem hastalarımız açısından gerçekten zor geçti. Bulunamayan ilaçlar da bu sorunların bir tanesi. Sahada eczacı meslektaşlarımızın yaşadığı ekonomik zorluklar, eczacı odalarımızın birlikte karar aldıkları bir ortamda iki tane odak noktası belirlenerek, eczacılarımız ekonomik iyileştirme talep etmekte. SGK protokolü, hastalarımızın sosyal güvenliklerine göre eczanelerden temin ettikleri ilaçları kapsayan protokol, birincisi bu. İkincisi de ilaç fiyat kararnamesi. Sosyal Güvenlik protokolü 10 Ocak 2024 tarihinde sona erdi. Şu anda protokolün ilgili maddesine göre uzatmalarla devam ediyor. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu'yla görüşmeler devam etmekle birlikte, eczacılarımızın ciddi bir iyileştirme talebi söz konusu. Burada tam bir mutabakatla SGK ile iyileştirmelerin bir an önce yapılarak eczacılarımızın enflasyonist ortamda kayıplarının telafi edilmesi, hastalarımızın da bu anlamda ilaca daha sağlıklı ulaşımının sağlanması gerekmektedir. Ekonomik zorluklar, eczanelerimizin bir bir kapanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle SGK protokolünün bir an önce tam bir mutabakatla eczacılarımızı ekonomik darboğazından kurtaracak şekilde yenilenmesini talep ediyoruz.

İkincisi de ilaç fiyat kararnamesi. İlaçların ülkemizde bulunamamasının da hastalarımızın ilaca erişiminde yaşadığı zorlukların da aslında bir nedeni. Ülkemizde biliyorsunuz güncel kur 37,50 TL, euro kuru. İlaçta uygulanan kur şu anda 21 lira 52 kuruş. Bu da geçtiğimiz kasım ayının sonunda güncellendi. Aradaki makasın çokça açılması ülkemize gelen ilaçların miktarını ve sayısını etkiliyor. Firmalar ülkemizden çekiliyorlar. Hastalarımız ilaca erişmede maalesef zorluklar yaşıyor."

"Akıllı ilaçlar Dünya'da artarken ülkemize yüzde 90 oranında gelmiyor"

Tüm dünyada akıllı ilaçların yaygın olmaya başladığını ancak yüzde 90'ının Türkiye'ye gelmediğini söyleyen Özçiftçi, şu görüşleri dile getirdi:

"Gelenler ciddi bir hukuki ve bürokratik bir süreçle hastalara ulaştırılabiliyor. Bu da bir nevi ilaç yokluğudur, ilaç fiyat kararnamesi ile de bunların da düzenlenmesi lazım. İlaç fiyat kararnamesinde eczanelerimize ekonomik boyutu anlamında bahsetmem gereken bir husus daha var. Ülkemizde ilacın fiyatı da ilaçtan kar edilecek oranı da Sağlık Bakanlığı belirliyor. Belli kademe ilaçlara belli baremlerde karlılık oranlarımız var ve bu karlılık oranlarında eczacılarımızın sabit karları var. Enflasyonist ortamla beraber sizin de takdir edeceğiniz gibi ilaçlara da belli zamlar geliyor. Ama bu baremler güncellenmiyor. Bu baremler güncellemeyince de eczacılarımızın karlılık oranları düşüyor."