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"Mudanya 360 Kent Rehberi" hizmete girdi - Son Dakika

"Mudanya 360 Kent Rehberi" hizmete girdi

21.12.2021 13:39
"Mudanya 360 Kent Rehberi" hizmete girdi

Mudanya Belediyesi'nin hazırladığı "Mudanya 360 Kent Rehberi" hizmete girdi.

Mudanya Belediyesi'nin hazırladığı "Mudanya 360 Kent Rehberi" hizmete girdi.

İlçe genelinde bütün adres, kadastro verileri, bina fotoğrafları, 360 derece panoramik yol fotoğrafları ve elektronik imar durumuna http://imar.mudanya.bel.tr/keos/ adresi üzerinden kolayca ulaşılabilecek.

Yenilikçi çalışmalarıyla öncü olan Mudanya Belediyesi, Netcad çözüm ortaklığı ile ilçe sınırları içerisindeki cadde ve sokakların 360 panoramik görüntülerinin çekilmesini sağlayarak hizmete sundu. Böylece isteyenler, güncel internet tarayıcıları ile http://imar.mudanya.bel.tr/keos/

adresi üzerinden "Mudanya 360 Kent Rehberi"ne ulaşarak kolayca sokak görüntülerine erişebilecek. Bu hizmet sayesinde kiralanması veya satın alınması istenilen binanın, parselin dış görünümüne bakılabilecek, aranan bir adresin çevresi keşfedilebilecek.

Belediye personeli ise, kullandığı iç programlara (imar durumu, emlak beyanı vb.) entegre edilen bu sistem sayesinde hizmette kalite ve hız artışı yaşayacak. - BURSA

Mudanya 360 Kent Rehberi hizmete girdi
Mudanya 360 Kent Rehberi hizmete girdi

Mudanya Belediyesi, Hisarcık, Mudanya, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Mudanya 360 Kent Rehberi' hizmete girdi - Son Dakika


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