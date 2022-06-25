Mudanya Kavşağı'nda çalışmalar hızlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mudanya Kavşağı'nda çalışmalar hızlandı

25.06.2022 13:01
Mudanya Kavşağı'nda çalışmalar hızlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Acemler Kavşağı'na nefes aldırmak amacıyla Mudanya Kavşağı'nda hayata geçirdiği bağlantı kolu çalışmaları hızla devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Acemler Kavşağı'na nefes aldırmak amacıyla Mudanya Kavşağı'nda hayata geçirdiği bağlantı kolu çalışmaları hızla devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da günlük ortalama yoğunluğun 180 bin araç civarında olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yüzde 10-12 daha fazla yoğunluğun bulunduğu Acemler'deki trafiği rahatlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce Acemler Kavşağı bağlantı kollarında şerit genişletmesi yapan, Hayran Cadde ile Oulu Cadde'yi birbirine tüp geçitle bağlayan Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki trafiği doğrudan etkileyen Mudanya Kavşağı'ndaki çalışmalara da hız verdi. Mudanya Kavşağı'nda projelendirilen ve Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler yönünden gelen araçların, 'stadyumun yanından' şehir merkezi yönüne bağlantısını sağlayacak kolda asfaltlama başladı. Projenin ikinci etabında yapılacak bağlantı viyadüğü ile bölgeden geçen araçların Mudanya ve İzmir istikametine doğrudan bağlantısı sağlanmış olacak. Mudanya yolu bağlantısına yapılacak 220 metrelik köprü imalatı için 39 kiriş montajı yapılacak.

Trafik yükü azalacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Kavşağı'nda projelendirilen ve her iki yönden gelen araçların da Acemler'e gelmeden Hayran Caddesi, Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi ve Hüdavendigar Mahallesi istikametine gitmelerine imkan tanıyan köprü-bağlantı yolu çalışmalarını daha önce tamamladıklarını hatırlattı.

Şimdi de Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler istikametinden gelen araçların stadyumun yanından D200 karayoluna bağlantısını sağlayacak yolda çalışmaların hızlandığını belirten Başkan Aktaş, "Yapılacak bağlantı ile Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler istikametinden gelen araçlar, Orhaneli Kavşağı veya Acemler Kavşağı'na gitmek zorunda kalmadan buradan ana yola bağlanabilecek. Bu projenin ikinci ayağını oluşturan Mudanya yolu bağlantı viyadüğü ile de bu araçların doğrudan Mudanya yoluna ve İzmir yoluna bağlantısı sağlanmış olacak. Böylelikle hem Acemler'in yükü azalacak hem de trafiğin seyri hızlanacak" dedi. - BURSA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... 'Uluslararası Bursa Festivali'nde Selami Şahin ve Burcu Güneş sahne aldı Son dakika haberleri... 'Uluslararası Bursa Festivali'nde Selami Şahin ve Burcu Güneş sahne aldı Bursa'da palet fabrikasında yangın (2) Bursa'da palet fabrikasında yangın (2)
Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudanya Kavşağı'nda çalışmalar hızlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:42 Yürüyerek dükkana giren hırsız, yere yatıp sürünerek kaçtı
12:29 Tekel bayiinde ortalık savaş alanına döndü! Müşteri ve işletme sahipleri kavgasını polis zor ayırdı
12:25 Ümit Özdağ siyanür tehlikesine dikkat çekmişti! Bakanlık altın madeni işletmesine 16 milyon lira ceza kesti
12:07 Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç ile tartıştı, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı
12:05 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı
12:02 Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 13:09:35. #1.13#
SON DAKİKA: Mudanya Kavşağı'nda çalışmalar hızlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement