Mudanya kavşağında trafik düzenlemesi - Son Dakika
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Mudanya kavşağında trafik düzenlemesi

07.07.2022 17:58
Mudanya kavşağında trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya kavşağında yapımı devam eden yeni bağlantı kollarının imalatı çerçevesinde, Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler yönünden gelen araçların, 'stadyumun yanından' kavşak köprüsüne bağlantısını sağlayacak kolda kiriş montajı yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya kavşağında yapımı devam eden yeni bağlantı kollarının imalatı çerçevesinde, Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler yönünden gelen araçların, 'stadyumun yanından' kavşak köprüsüne bağlantısını sağlayacak kolda kiriş montajı yapılacak.

18 - 25 Temmuz tarihleri arasında yapılacak çalışma çerçevesinde saat 22.00 ile 05.00 arasında İzmir yönünden Acemler'e geliş istikametinde ana yolda şerit daraltması ve İzmir istikametinden Mudanya'ya dönüş kolu ile Mudanya istikametinden Acemler'e iniş bağlantı kolu trafiğe kapatılacak. Sürücülerin çalışma süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve alternatif güzergahları kullanmaları istendi. - BURSA

YORUMLAR
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43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu sürüyor: Kilit kavşak havadan görüntülendi 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu sürüyor: Kilit kavşak havadan görüntülendi 'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE BAYRAM TRAFİĞİ BAŞLADI 'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE BAYRAM TRAFİĞİ BAŞLADI
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudanya kavşağında trafik düzenlemesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya kavşağında trafik düzenlemesi - Son Dakika
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