Mudanya Mütareke Meydanı'nda Yeni Yıl Coşkusu

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Mütareke meydanında yeni yıl coşkusu

BURSA - Mudanya Mütareke Meydanı'nda gerçekleştirilen yılbaşı kutlamaları, halkın yoğun katılımıyla unutulmaz bir geceye dönüştü. Mudanyalıların yeni yıl sevincine ve coşkusuna ortak olan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "En güzel yılları hep birlikte Mudanya'da yaşayalım" dedi.

Mudanya Belediyesi tarafından Mütareke Meydanı'nda düzenlenen yılbaşı kutlamasında bir araya gelen binlerce Mudanyalı, büyük umut ve beklentilerle yeni yıla merhaba dedi. DJ KFA'nın performansı ve Uzun Lafın Kısası grubunun konseriyle yeni yıl coşkusunu yaşayan Mudanyalılar, hep birlikte geri sayım yaparak yeni yıla girdi.

Her yaştan binlerce Mudanyalı ile yeni yıl coşkusunu yaşayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 2025 yılına büyük bir heyecan ve yeni hedeflerle girdiklerini söyledi. 2024'ün kendisi için çok özel bir yıl olduğunu belirten Dalgıç, "Hayatım boyunca sevgiyle bağlı olduğum Mudanya'ya hizmet etme şansı buldum ve sizlerin desteğiyle Mudanya Belediye Başkanı olarak göreve başladım. Bu büyük sorumluluk, aynı zamanda benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı" dedi. Dalgıç, şöyle konuştu:

"2025 yılına büyük bir heyecan ve yeni hedeflerle giriyoruz. Bu yıl da Mudanyamızın güzelliklerini koruyarak, sizlere daha yaşanabilir bir kent sunmak için durmadan çalışacağız. Sizlerin güveni ve sevgisiyle Mudanyamızı hep birlikte daha güzel bir geleceğe taşıyacağız. Yeni yıl, hepimiz için yeni bir başlangıç demek. Umuyorum ki 2025, sağlık, mutluluk ve barış dolu bir yıl olur. Sizlerin yanında, sizinle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Mudanya'dayız! En güzel yılları hep birlikte Mudanya'da yaşayalım. Herkese mutlu yıllar" dedi.