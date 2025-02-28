Mudurnu\'da 7 Asırlık Esnaf Duası Geleneği Devam Ediyor

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, bugün de devam ettirildi.

Mudurnu ilçe merkezindeki Orta Çarşı'da yaşatılan esnaf duası geleneğinde esnaf; hayırlı, bereketli kazanç ve sağlık için 7 asırdır dua ediyor. 7 asırlık gelenek bugün de devam ettirildi. Geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya yediden yetmişe herkes eşlik etti. Cuma namazı öncesinde okunan geleneksel esnaf duası sonrasında hayırseverler tarafından esnaf ile vatandaşlara, lokum, hayır ekmeği ve pilav ikram edildi. - BOLU