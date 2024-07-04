Mudurnu'da Marul Üreticileri Zor Günler Geçiriyor - Son Dakika
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Mudurnu'da Marul Üreticileri Zor Günler Geçiriyor

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde marul üretimi yapan çiftçiler, maliyetlerin yüksek olması ve satış sorunu nedeniyle zor günler yaşıyor. Üreticiler, 5 liraya mal ettikleri bir adet marulu 2,5 liraya satamayarak büyük zararlarla karşı karşıya kalıyor. Marullar tarlada çürümeye başlarken çiftçiler, maliyetlerin ödenmemesi ve gelecekleri konusunda endişe duyuyor.

04.07.2024 19:13
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HIZIR İLYAS YILDIRIM

(BOLU) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 750 bin dönümlük arazide marul üretimi yapan çiftçiler zor günler yaşıyor. Mazot, gübre, ilaç, fide gibi üretimde kullanılan girdilerle adeta beli bükülen çiftçiler 5 liraya mal ettikleri bir adet marulu 2,5 liraya satacak yer bulamıyor. Mudurnu Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin, "Bu sene marul üreten çiftçilerimiz için durum gerçekten çok kötü. Piyasada marul para etmiyor" dedi.

Mudurnu'da, onlarca çiftçi tarafından 750 bin dönümlük arazide marul üretimi yapılıyor. 5 milyon adetten fazla marul tarlalarda satılmayı bekliyor. Mazot, gübre, ilaç, fide gibi üretimde kullanılan temel giderlerle borçlanarak marul eken çiftçiler, ürün ellerinde kaldığı için kara kara düşünüyor. Üretim esnasında kendilerine 5 liraya mal olan bir adet marulu 2,5 liraya bile satamayan çiftçiler ürünün tarlada çürüyeceğini söylüyor.

"Çiftçi derinden etkilendi"

Mudurnu Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin, "Bu sene marul üreten çiftçilerimiz için durum gerçekten çok kötü. Piyasada marul para etmiyor. Bir marulun maliyeti çiftçiye 5 liraya geliyor. Çiftçilerimiz, ürün tarlada kalmasın diye 2,5 lira gibi bir fiyatla adetini zararına satmaya çalışıyor. Onu bile satmakta güçlük çekiyorlar. Satılamayan marullar tarlada sürülecek ve çiftçi yeniden tarlasını sürecek. Ürünün tarlada kalması milli gelire çok büyük zarardır. Malını satamamak çiftçilerimizi de psikolojik olarak çok derinden etkiliyor. Maliyetlerin çok olması nedeniyle bu iş yapılacak gibi değil" dedi.

Keskin, tarlada 2,5 liraya satılmaya çalışılan marulun büyük marketlerde 20-30 lira olduğunu belirterek, aradaki bu uçuruma şaşırdıklarını sözlerine ekledi.

"Bizim halimiz ne olacak?"

Marul üreticisi Ruhi Deniz de 50 bin adet marul fidesi diktiğini belirterek, "Marullarımız satışa hazır ama alıcı yok. Ürünümüz tarlada bir hafta içerisinde çöp olacak. ve bunun zararı bana yaklaşık 250 bin TL. Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Kredilerimiz var, mazot parası, işçi parası var, fide parası var. ve bu paralar hep ödenmeyi bekliyor. Bizim halimiz ne olacak? Akıbetimiz belli değil. Sadece bizim değil bütün çiftçilerin hali aynı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mudurnu'da Marul Üreticileri Zor Günler Geçiriyor - Son Dakika

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