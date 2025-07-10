Müftülerden İstişare Toplantısı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü'nce her ay farklı bir ilçede düzenli olarak gerçekleştirilen "İlçe Müftüleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın Temmuz Ayı buluşması, Kızılören İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde yapıldı.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Müftüoğlu Kurt, 17 ilçe müftüsü ile Şube Müdürü Mehmet Nuri Durdu katıldı. Toplantıda, ilçe müftülüklerince yürütülen hizmetler değerlendirildi; karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi. Ayrıca önümüzdeki döneme dair planlanan faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. İl Müftüsü İmamoğlu, katılımcılara teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantı sonunda, tayini Uşak Ulubey İlçe Müftülüğüne çıkan Kızılören İlçe Müftüsü Harun Gök'e, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından teşekkür edilerek hediye takdiminde bulunuldu. Ziyaretin ardından İlçe Müftüleri, Kızılören Müftülüğü tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Diyanet Gençlik Merkezi'ni de gezerek incelemelerde bulundu. - AFYONKARAHİSAR