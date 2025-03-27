Muğla Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' Projesi ile Ailelere Destek Oluyor - Son Dakika
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Muğla Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' Projesi ile Ailelere Destek Oluyor

Muğla Belediyesi, \'Hoş Geldin Bebek\' Projesi ile Ailelere Destek Oluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende' projesi kapsamında 3 bin 628 aileye bebek çantası hediye etti ve 2 bin 94 anneye eğitim verdi. Proje ile bebeklerin sağlıklı gelişimi ve annelere destek olunması hedefleniyor.

27.03.2025 16:21  Güncelleme: 16:23
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende' projesi ile bugüne kadar 3 bin 628 aileye bebeklerin ihtiyaçlarını içeren çanta hediye etti ve 2 bin 94 anneye de eğitim verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde bebek sahibi olan ailelerin yanında olmak, annelere hamilelik süreci ve sonrasında destek olmak için başlatılan 'Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende' projesi devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede yürüttüğü proje ile bugüne kadar 3 bin 628 aileye yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarını kapsayan çanta hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin bebekler için hazırladığı çantada kıyafet, eldiven, çorap, suluk, derece, battaniye gibi yeni doğan bebekler için temel ihtiyaçlar yer alıyor. Proje ile bebek sahibi ailelerin yanında olmak, özellikle annelere destek olmak, bebeklerin sağlıklı beslenmelerinin, büyüme ve gelişimlerinin sağlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında verilmekte olan hediye çantadan yararlanmak isteyen, Muğla'da ikamet eden vatandaşlar 444 48 01 Çağrı Merkezi'ni arayarak başvuru yapabiliyor. Halk Kart hizmetinden yararlanan annelere, nakit desteğinin yanı sıra çocukları 24 aylık olana kadar kartlarına aylık 500 TL ek destek sağlanıyor.

Anneler için eğitimler devam ediyor

'Hoş geldin Bebek Yaşama Sırası Sende' projesi ile ailelere bebeklerin ihtiyaçlarını içeren çanta hediye eden Büyükşehir Belediyesi ayrıca annelere hamilelik döneminden bebeğin 24 aylık sürecine kadar destek eğitimlerine de devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi il genelinde bugüne kadar 2 bin 94 anneye eğitim verdi. Ekipler, gebelik döneminde anne adayının nelere dikkat etmesi gerektiği ve beslenmesi; bebek dünyaya geldikten sonra ise emzirme, aşılarının takibi ve birçok konuda annelere destek oluyor.

Başkan Aras; "Hayatın her evresinde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal belediyecilik alanında tüm vatandaşların yanında olmak için çalıştıklarını söyledi ve en çok önem verdikleri konulardan birinin anneler ve çocuklar olduğunu belirtti. Başkan Aras, "Kentimizde bebeklerden annelere, emeklilerden öğrencilere kadar tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetler üretmek için çalışıyoruz. Özellikle annelerimiz ve yeni doğan bebeklerimiz için başlattığımız Hoş Geldin Bebek projemiz devam ediyor. Bu projeyle hem ailelerin ekonomik yükünü hafifletiyor, hem de gebelik sürecinde farkındalık oluşturuyoruz. Doğum sonrası talep eden annelere uzman eğitmenlerimiz tarafından eğitimler vererek, daha sağlıklı bir süreç geçirmelerine destek oluyoruz. Hayatın her evresinde vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların huzuru ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' Projesi ile Ailelere Destek Oluyor - Son Dakika

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